Saiba qual é a única chance de ter Ca-Ju na semifinal do Gauchão 2025

Caxias precisa confirmar classificação, enquanto Juventude já está na semifinal. Porthus Junior / Agencia RBS

A primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025 chegará ao fim neste sábado (15). E na parte de cima da tabela está a dupla Ca-Ju.

O Juventude já carimbou presença nas semifinais da competição, enquanto que o Caxias depende apenas de si para avançar. Mas o que precisa acontecer para que ocorram mais dois clássicos Ca-Jus na próxima fase?

Terminada a oitava rodada, o melhor 1º colocado irá enfrentar o melhor segundo classificado entre os três grupos em uma semifinal. Na outra, o segundo melhor 1º colocado enfrenta o terceiro melhor 1º colocado, em jogos de ida e volta.

Sendo assim, a única possibilidade do clássico Ca-Ju ocorrer na semifinais é com o Juventude confirmando o primeiro lugar geral da competição e o Caxias avançando como melhor segundo colocado.

Para isso, o time de Fábio Matias terá que ultrapassar o Inter na tabela. E isso só acontecerá em caso de vitória alviverde combinada a um tropeço do Inter diante do Monsoon no Beira-Rio (empate ou derrota).

Já o Grená precisa apenas de uma vitória simples diante do São José, no Centenário, ou até mesmo um empate, desde que o Ypiranga não vença o Grêmio, em Erechim.

O Caxias só poderá se classificar como melhor segundo, uma vez que não alcança mais a liderança do Grupo B. O Inter vem em primeiro, com 17, e o Grená está em segundo, com 13.

Jogos da 8ª rodada:

Caxias x São José

Pelotas x Juventude

Inter x Monsoon

Ypiranga x Grêmio

Guarany-Ba x São Luiz

Avenida x Brasil-Pel

As semifinais de momento:

Inter (melhor 1º colocado) x Caxias (melhor 2º colocado)

Juventude (2º melhor 1º colocado) x Grêmio (3º melhor 1º colocado)

Classificação geral: