Saiba o tempo de contrato e a multa do jovem destaque do Juventude no começo do Gauchão 

Aos 20 anos, o zagueiro Abner começou a temporada 2025 com grandes oportunidades. O jovem já disputou seis jogos, todos como titular, e marcou dois gols, sendo um no clássico Ca-Ju e outro diante do São José. Aos poucos, o jogador busca a evolução e a afirmação no profissional.

— É uma oportunidade gigante. Eu represento todo mundo da base, e poder mostrar para o torcedor que a nossa base é forte. Eu tenho me preparado desde o começo da temporada e temos que estar prontos, porque a qualquer momento a oportunidade aparece — disse Abner após a sua estreia diante do Ypiranga, na vitória por 2 a 0.

Abner é natural do Rio de Janeiro, passou pela base de Bangu e América-MG, até chegar ao Juventude em 2023. No ano passado, ele recebeu a primeira oportunidade no time principal, sob o comando do técnico Roger Machado. Foram cinco jogos, sendo dois contra o Inter na terceira fase da Copa do Brasil.