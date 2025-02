Saiba como está a venda de ingressos para Juventude x Grêmio

Alfredo Jaconi deve receber grande público na quarta-feira (5). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cerca de 3.600 ingressos foram vendidos para o duelo entre Juventude e Grêmio até as 18h desta terça-feira (4). O confronto é válido pela quinta rodada do Gauchão 2025 e ocorre na quarta-feira (5), às 22h, no Alfredo Jaconi.

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até dois ingressos no valor de R$ 30 cada, até esta terça-feira (4), às 23h, ou até o encerramento do lote promocional.

Os ingressos antecipados custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada) até terça-feira também. No dia do jogo, passam a custar R$ 180 e R$ 90. Os torcedores podem comprar online no site ingressos.juventude.com.br .