Relembre as últimas cinco estreias do Juventude na Copa do Brasil

Em 2022, equipe de Marquinhos Santos eliminou o Porto Velho pelo placar de 2 a 1.

Campeão em 1999, o Juventude volta a disputar a Copa do Brasil a partir desta terça-feira (25). E para não deixar a competição logo na primeira fase, a equipe de Fábio Matias precisará vencer o Maringá, às 19h30min, no Estádio Willie Davids. Com a mudança de regulamento deste ano, um empate levará a disputa da vaga aos pênaltis.

E a última vez que o Verdão iniciou a competição vencendo foi diante do Porto Velho, na edição de 2022. Já no ano seguinte, o clube foi eliminado logo na primeira fase para o São Luiz, em Ijuí.

Confira as últimas cinco estreias alviverdes na competição nacional:

Iguatu 0x0 Juventude - 27/02/2024

Ju, de Erick Farias, ficou no 0 a 0 com o Iguatu, no ano passado.

Numa das piores apresentações do Juventude em 2024, o time empatou sem gols e levou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil sobre o Iguatu, no Estádio Morenão, no Ceará.

Roger Machado escalou o time com: Lucas Wingert; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson (Lucas Barbosa), Mandaca (Caíque) e Jean Carlos (Nenê); Erick Farias (Kleiton) e Gilberto (Edson Carioca).

São Luiz 1x0 Juventude - 23/02/2023

Ataque alviverder, que tinha David Da Hora, não conseguiu marcar em Ijuí e perdeu a vaga para o São Luiz.

O Juventude foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil 2023, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. De baixo de muita chuva e com pouco futebol, o São Luiz venceu após a conclusão do centroavante Édipo que contou com a ajuda de um desvio do zagueiro uruguaio Felipe Carvalho.

O jogo ainda marcou a despedida do técnico Celso Roth, que deixou o clube dois dias depois. O Alviverde atuou com: Thiago Couto; Dani Bolt (Daniel Cruz), Danilo Boza, Felipe Carvalho e Alan Ruschel; Jean Irmer (Wesley Hudson), Jadson (Rafinha), Mandaca e Vitinho (Walce); David da Hora (Vini Paulista) e Rodrigo Rodrigues.

Porto Velho 1x2 Juventude - 02/03/2022

A última vez que o Verdão venceu na estreia foi diante do Porto Velho, no Estádio Aluízio Ferreira, em 2022.

O Juventude se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil em Rondônia, ao vencer o Porto Velho por 2 a 1, no Estádio Aluízio Ferreira. O primeiro gol do Ju foi do Isidro Pitta, e depois Yan igualou ainda na reta final da primeira etapa. No entanto, Ricardo Bueno marcou, de pênalti, o gol da vitória na etapa final.

Treinado por Eduardo Barros, o Ju entrou em campo com: Felipe Alves; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Danilo Boza, Rafael Forster (Ramires) e William Matheus; Ricardinho, Darlan e Chico (Rômulo); Capixaba, Ricardo Bueno (Vitor Gabriel) e Isidro Pitta (Élton).

Murici 0x3 Juventude - 16/03/2021

Matheus Peixoto marcou um dos gols alviverdes diante do Murici.

O Juventude superou o Murici por 3 a 0, com gols de Matheus Peixoto, Guilherme Castilho e Vitor Mendes, e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, se vingando da eliminação para o mesmo clube em 2017 ( 3 a 1). Apesar de algumas dificuldades nos primeiros 20 minutos da partida, o Verdão conseguiu se adaptar às circunstâncias e tomou o controle do jogo.

O Verdão treinado por Marquinhos Santos jogou com: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Vitor Mendes e Eltinho; João Paulo (Emerson), Elton (Yago) e Guilherme Castilho (Matheuzinho); Sorriso (Júnior Todinho), Capixaba (Bochecha) e Matheus Peixoto.

Coruripe 0x0 Juventude - 05/02/2020

O empate sem gols contra o Coruripe garantiu a passagem alviverde para a segunda fase.

O Juventude segurou o empate em 0 a 0 com o Coruripe, em Alagoas e garantiu a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. Sob forte calor e em um gramado que dificultava a troca de passes, o início de jogo foi de predomínio dos donos da casa.

O time treinado por Marquinhos Santos jogou com: Marcelo Carné; Samuel Santos, Genilson, Edcarlos e Eltinho; João Paulo, John Lennon (Fábio Matos), Pedro Ken, Marciel e Bruno Alves; Renato Cajá (Reynaldo).