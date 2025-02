Recreio da Juventude é destaque na 1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton

35 atletas viajaram para a primeira fase da competição. Recreio da Juventude / Divulgação

A 1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton aconteceu entre os dias 19 e 23 de fevereiro, em Maringá-PR, e a equipe do Recreio da Juventude teve feitos inéditos. Com o maior número de atletas inscritos, o clube estabeleceu novos recordes e conquistou posições importantes na competição.

Com 143 partidas disputadas, a equipe caxiense chegou em 24 quartas de final, 14 semifinais e nove finais. No quadro de medalhas, mais um desempenho histórico: cinco medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

Entre os destaques, a final da categoria Simples Feminina Sub-23 foi um duelo interno entre atletas do Recreio da Juventude, com Daiane Carvalho e Luísa Bueno. Juntas, conquistaram o ouro na Dupla Feminina Sub 23.

Os outros ouros do clube ficaram com Gabriel Zink, na Simples Masculina Sub 23, Larissa Lessa Nascimento, na Dupla Feminina Sub 13, e Arthur Zampieri e Laura Aver Chiele, que garantiram o quinto ouro da equipe na Dupla Mista Sub 19.

— Foi uma competição de muitas conquistas, a maior que já participamos, reunindo mais de 455 atletas. Foram jogos longos e disputados, e começamos o ano com resultados incríveis. O nível elevado de competitividade se refletiu na quebra de todos os recordes do departamento de badminton — celebrou o técnico Noeslem Lima.