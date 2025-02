Recreio da Juventude anuncia parceria com NBA Basketball School

O projeto também visa fortalecer a cultura do basquete infanto-juvenil. Assessoria / Recreio da Juventude / Divulgação

Nesta sexta-feira (7), na Arena Recreio, o Clube Recreio da Juventude oficializou uma parceria com o NBA Basketball School. O evento contou com a presença de Arthur Borelli, responsável pela gestão do Programa no Brasil, e Samy Vaisman, assessor de imprensa da NBA Brasil.

O projeto é um programa oficial de desenvolvimento da NBA, destinado a crianças e jovens de 6 a 17 anos. O objetivo principal é disseminar o método de ensino do basquete, que inicia com foco no aprimoramento técnico e no desenvolvimento de habilidades individuais, e segue para a segunda etapa introduzindo conceitos estratégicos do basquete profissional.

O presidente do Recreio da Juventude, Diego Biglia, destacou o programa, que será voltado para atletas que não são federados.