Pra reorganizar a casa, Caxias busca vitória diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul

Victor Golas quer vitória da equipe diante do Avenida. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A frase de ordem no Caxias é reorganizar a casa. Foi o termo utilizado pelo técnico Luizinho Vieira após a dura derrota no clássico com o Juventude dentro do Estádio Centenário.

— A gente está bem consciente do que o time já mostrou, a forma que ele pode jogar e, com paciência, a gente se reorganiza. De repente, com duas vitórias dentro dessa semana podemos alcançar — avaliou o treinador sobre os duelos diante de Avenida e São Luiz.

E o primeiro desafio será contra a equipe de Santa Cruz do Sul, nesta quarta-feira (5), às 19h, no Estádio dos Eucaliptos, pela quinta rodada do Gauchão.

Diante do Juventude, o time grená já teve uma mudança importante entre os 11 iniciais. Victor Golas assumiu a titularidade no gol, na vaga que foi de Matheus Emiliano nos jogos diante de Grêmio e Brasil-Pel. Thiago Coelho passou por uma artroscopia no joelho e retorna em até seis semanas.

Golas não atuava há quase um ano, quando teve uma lesão ligamentar ao comemorar um gol no jogo contra o Santa Cruz pelo Gauchão 2024.

— Eu agradeci a Deus porque em todos os momentos ele segurou na minha mão. E pra alguns parece um processo fácil. Minha família, os mais próximos, sabem como foi esse período. Feliz por estrear no Ca-Ju. Eu saí às vésperas do Ca-Ju do ano passado. E em relação ao que vem pela frente, tenho a certeza que, independente de quem o professor escolher, vai estar muito bem entregue — avaliou Golas.

O goleiro ainda lembrou que no vestiário grená, o clássico ficou no passado.

— O resultado não foi o que nós e a torcida queríamos. O jogo do Juventude já não volta mais. Queríamos ter ganho e ter feito melhor. Agora o nosso foco é no Avenida pra buscar uma vitória — destacou Golas, que ainda falou sobre a dificuldade que o técnico Luizinho Vieira tem para montar a equipe em meio a uma série de desfalques:

— O Caxias nunca teve a característica de destoar muito nas contratações. Sempre buscam jogadores do mesmo nível, dois ou três. Dependendo da posição, até mesmo quatro, como são os goleiros, praticamente do mesmo nível. Então, sinceramente, eu procuro sempre enxergar o copo meio cheio e os melhores são os que estão indo para o próximo jogo.

Com seis pontos dos 12 disputados, o Caxias ocupa o segundo lugar no Grupo B, que é liderado pelo Inter, com 10. O clube hoje estaria se garantindo entre os quatro semifinalistas. No entanto, o Grená já vê de perto a briga pelo segundo lugar geral entre os três grupos esquentar.

— Uma equipe do tamanho do Caxias espera sempre fazer 100%. A gente entra sempre para vencer. Eu sei que nós vamos fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo — finalizou Golas.