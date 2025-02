O Caxias venceu o São Luiz, no Estádio Centenário, por 1 a 0, neste sábado (8), pela sexta rodada do Gauchão 2025. Pedro Cuiabá marcou para o Grená, no primeiro tempo. Com a vitória, o Caxias chegou aos 12 pontos, na vice-liderança do Grupo B e e encaminhou a classificação para a fase semifinal.