OUÇA AGORA: Juventude x São José pelo Gauchão

Duelo pode garantir a classificação antecipada ao Alviverde. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Juventude e São José se enfrentam neste domingo (9), pela 6ª rodada do Gauchão 2025. O confronto está marcado para às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A Rádio Gaúcha Serra transmite no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra, com narração de Eduardo Costa, comentários de Mauricio Reolon, reportagem de Pedro Petrucci e na central de esportes, Lucas Arruda.