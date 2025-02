OUÇA AGORA: Caxias x São Luiz pelo Gauchão

Equipes lutam pela classificação à segunda fase. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o São Luiz, neste sábado (8), pela 6ª rodada do Gauchão 2025. O duelo está marcado para às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

A Rádio Gaúcha Serra transmite no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra, com narração de Eduardo Costa, comentários de Rafael Rinaldi, reportagem de Tiago Nunes e na central de esportes, Camila Corso.