Os valores que Caxias e Juventude investiram em contratações e a comparação com Grêmio e Inter

Dupla Ca-Ju é semifinalista da edição 2025 do torneio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No futebol é inegável que quem investe mais tem grandes chances de atingir seus objetivos. Mas o Caxias mostrou no Campeonato Gaúcho que ter criatividade e boas relações com clubes e atletas na hora de contratar podem ser importantes para compensar o menor poderio financeiro.

Não há como o Grená competir contra investimentos dos três clubes da Série A que disputam a competição e que, não por coincidência, chegaram à fase semifinal: Grêmio, Inter e Juventude. Mas o Caxias, que não gastou um centavo sequer para a vinda de 20 reforços nesta temporada, também atingiu a mesma realidade dos três e é outro semifinalista do Estadual.

O Grená possui uma folha salarial de R$ 540 mil. Os atletas foram contratados através do trabalho em conjunto do vice de futebol José Caetano Setti, com o técnico Luizinho Vieira, que trabalhou com muitos atletas em outras agremiações.

Assim, o Caxias contratou: os goleiros Mathes Emiliano e Ronaldo Zílio, os laterais Ronei, Tgiago Ennes, Marcelo Nunes e Kelvyn, os zagueiros Alisson, Alan, Carlos Henrique e Douglas, os meio-campistas Vini Guedes, Paulinho, Lorran, Mantuan e Nicholas, além dos atacantes Iago, Gabriel Lima, Calyson, Richard e Gustavo Nescau.

Juventude investe R$ 1,7 milhão

O Juventude é dono da terceira maior folha salarial entre os 12 times que disputam o Gauchão, na faixa dos R$ 3 milhões ao mês. Atrás apenas de Grêmio (R$ 16 milhões) e Inter (pouco mais de R$ 15 milhões). Para tanto, o clube investiu R$ 1,7 milhão em contratações.

Dos 15 reforços trazidos pelo clube, apenas seis exigiram um investimento na hora da contratação. Para a chegada por empréstimo do colombiano Emerson Batalla, o Alviverde teve que depositar a maior quantia: R$ 600 mil ao Talleres-ARG.

Leia Mais Com equipes bem diferentes da final de 2024, Juventude e Grêmio duelam para retornar à decisão

Depois vieram três reforços ao valor de R$ 300 mil cada: o goleiro Gustavo e o volante Daniel Giraldo, em definitivo de Criciúma e Millonarios-COL, respectivamente, além do zagueiro Adriano Martins, emprestado pelo Atlético-GO.

O clube ainda investiu para trazer outros dois atletas por empréstimo. Foram R$ 150 mil na vinda do lateral Felipinho, do Sport, e mais R$ 120 mil para a chegada do zagueiro Cipriano, do Apoel-CHI.

Outros nove atletas desembarcaram no Alfredo Jaconi à base da criatividade do diretor-executivo Júlio Rondinelli e da boa relação entre clubes, sem custos aos cofres alviverdes: o goleiro Marcão, o lateral Reginaldo, o zagueiro Wilker Ángel, os atacantes Vitor Pernambuco e Giovanny (todos em definitivo); além do lateral Marcos Paulo, do zagueiro Kawan, e dos atacantes Ênio e Petterson (todos por empréstimo).

Investimento do Juventude

Emerson Batalla - R$ 600 mil (vínculo de empréstimo junto ao Talleres-ARG);

Gustavo - R$ 300 mil (contrato em definitivo, estava no Criciúma);

Daniel Giraldo - R$ 300 mil (contrato em definitivo, estava no Millonarios-COL);

Adriano Martins - R$ 300 mil (vínculo de empréstimo junto ao Atlético-GO);

Felipinho - R$ 150 mil (vínculo de empréstimo junto ao Sport);

Cipriano - R$ 120 mil (vínculo de empréstimo junto ao Apoel-CHI);



Total de investimento: R$ 1,770 milhão

Comparação com a dupla Gre-Nal



A diferença de investimento da dupla Gre-Nal para os times de Caxias do Sul é estratosférica.

Com as aquisições do uruguaio Cristian Olivera, do zagueiro Wagner Leonardo, do belga Amuzu e do lateral Lucas Esteves, nas vésperas do fechamento das inscrições para a disputa da fase semifinal do Gauchão, o Grêmio chegou a cerca de R$ 75,7 milhões em investimento.

Já o Inter teve que investir R$ 34,3 milhões para garantir a permanência do lateral Bernabei. E com as contratações do lateral Ramon e do atacante Carbonero, o Colorado chegou a um total de R$ 45,3 milhões gastos na última janela de transferências.

Investimento do Grêmio

Cristian Olivera - R$ 28,6 milhões

Wagner Leonardo - R$ 26,7 milhões

João Lucas - R$ 7,4 milhões

Amuzu - R$ 7,2 milhões

Lucas Esteves - R$ 5,8 milhões

Luan Cândido - sem custo (empréstimo)

Cuéllar - sem custo

Volpi - sem custo

Camilo - sem custo

Total: R$ 75,7 milhões

Investimento do Inter

Bernabei: R$ 34,3 milhões

Ramon: R$ 8,9 milhões

Carbonero: R$ 2,1 milhões

Vitinho: empréstimo do Dínamo de Kiev-UCR (sem custo)

Ronaldo: sem custo (em definitivo)

Kaique Rocha: sem custo (em definitivo)