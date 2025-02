Os problemas na escalação do Caxias no Gauchão e a situação dos atletas lesionados

Luizinho Vieira comentou sobre os problemas da equipe. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Na zona de classificação às semifinais do Gauchão 2025, com nove pontos, o Caxias não vive uma situação tranquila fora de campo. A preocupação no Estádio Centenário é quanto à série de lesões e desfalques por suspensão durante a competição.

Os problemas começaram antes mesmo do início de disputa do Estadual. Cotados a serem titulares na equipe de Luizinho Vieira, os volantes Vini Guedes e Mantuan se tornaram desfalques para a largada da competição. Mantuan sofreu uma pancada na perna, e acusou dores na panturrilha; enquanto Vini teve um desconforto muscular.

Já outro volante, Wendell, vem sofrendo com lesões musculares desde a temporada passada. O atleta pisou nos gramados apenas uma vez, durante a Série C 2024 contra a Aparecidense, no distante mês de julho.

O zagueiro Alan e o atacante Calyson tiveram lesões no ligamento colateral medial e aumentaram o número de desfalques.

Sem repetir o time

Luizinho Vieira não conseguiu repetir os 11 iniciais de um jogo a outro em cinco rodadas do Campeonato Gaúcho. Após a estreia com o Monsoon, o goleiro Thiago Coelho teve uma entorse no joelho e passou por uma artroscopia. O camisa 1 deve voltar em até seis semanas.

Os problemas para Luizinho Vieira aumentaram quando o zagueiro Lucas Cunha sofreu uma luxação no ombro na derrota para o Grêmio. Em seguida, foi a vez do centroavante Welder sofrer uma lesão na coxa na véspera do duelo com o Brasil-Pel, na terceira rodada.

No clássico Ca-Ju, o atacante Iago sofreu uma lesão muscular na coxa e deixou o clássico na etapa inicial. Para a rodada seguinte, mais problemas. Antes de encarar o Avenida, o centroavante Gustavo Nescau teve um desconforto no joelho e ficou de fora do duelo em Santa Cruz do Sul.

Com dois laterais-direitos improvisados na escalação, Luizinho perdeu um deles durante o confronto: Thiago Ennes teve uma entorse no tornozelo ainda no primeiro tempo e teve que deixar o gramado.

Além das lesões, o time ainda tinha os desfalques do zagueiro Douglas e do volante Vini Guedes, que estavam suspensos, e perdeu o lateral-esquerdo Kelvyn, expulso de campo na etapa final.

A boa notícia é que o meia Tomas Bastos pôde fazer sua estreia em jogos oficiais em 2025 ao entrar no segundo tempo. O camisa 10 se recuperou de uma lesão na panturrilha.

Para o técnico grená, o problema não está no preparo físico e nem na carga de treinos de uma pré-temporada que iniciou em 2 de dezembro.

— Tem problemas que estão no nosso controle, que é principalmente as lesões musculares; Tivemos um problema com o Bastos, que retornou, mas faz parte do processo, porque a pré-temporada ela foi de alto nível, de uma intensidade para nos dar sustentação, para poder fazer principalmente esse começo — destacou Luizinho, que ainda complementou:

— A gente teve um problema leve do Guedes e retornou bem, e agora teve um problema do Welder; todos os outros problemas que tivemos são do jogo, são do dia a dia, de trauma. A gente trabalhou bem, Tiago Cetolin é um dos melhores profissionais que eu trabalhei na minha carreira, tem muita qualidade na ideia de jogo, mas também foi muito bem executada a pré-temporada.

O Caxias volta a campo no sábado (8), diante do São Luiz, em jogo para encaminhar a classificação às semifinais. Certos mesmos serão os retornos de Douglas e Vini Guedes, que cumpriram suspensão. Em relação aos atletas lesionados, a maior expectativa é pelo retorno do centroavante Gustavo Nescau.

Situação dos atletas lesionados:

Goleiro Thiago Coelho: entorse no joelho, passou por uma artroscopia e a previsão é a de que volte em até seis semanas;

Lateral-direito Thiago Ennes: entorse no tornozelo, sem previsão de retorno;

Zagueiro Alan: lesão de ligamento colateral medial, sem previsão de retorno;

Volante Mantuan: lesão muscular, mas não por estiramento e sim um trauma local. Tem chances de voltar contra o São Luiz no sábado (8);

Volante Wendell: pubalgia (crônica), sem previsão de retorno;

Atacante Calyson: lesão de ligamento colateral medial, tem chances de voltar contra o São Luiz, no sábado (8);

Atacante Iago: lesão de Grau I na coxa direita;

Centroavante Gustavo Nescau: desconforto no joelho, tem chances de voltar no sábado contra o São Luiz;