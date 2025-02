O tamanho do jejum do Caxias em jogos diante do Inter no Estádio Centenário

Alex William marcou o segundo gol grená na vitória sobre o Inter em 2018. Felipe Nyland / Agencia RBS

O Caxias recebe o Inter neste sábado (22), a partir das 16h30min, pelo jogo de ida da fase semifinal do Gauchão 2025. E além de garantir a vantagem para o jogo de volta no Beira-Rio, a equipe de Luizinho Vieira tentará acabar com uma escrita que já dura sete anos. Desde 2018, o Grená não vence o Colorado no Estádio Centenário.

A última vez que isso aconteceu foi pela terceira rodada do Gauchão 2018, quando o Caxias acabou com os 100% de aproveitamento da equipe de Odair Hellmann na competição. Nicolas, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Alex William, aos 40 do segundo, marcaram para o time de Luiz Carlos Winck. William Pottker fez o gol colorado.

Desde então, Caxias e Inter se enfrentaram em mais quatro oportunidades em Caxias do Sul. Todas as partidas foram válidas pelo Estadual. O time de Porto Alegre venceu dois jogos e empatou os outros dois.

Por outro lado, na última vez em que se enfrentaram em mata-mata, o Caxias levou a melhor. Foi na campanha do vice-campeonato gaúcho de 2023. O encontro entre os dois também ocorreu na fase semifinal. E depois de dois empates em 1 a 1 no tempo normal, o Grená ficou com a vaga ao vencer nos pênaltis, em pleno Beira-Rio, por 5 a 4.

Últimos jogos entre Caxias x Inter, no Centenário

Caxias 1x1 Inter, em 2023

Caxias 0x1 Inter, em 2022

Caxias 1x1 Inter, em 2020

Caxias 1x2 Inter, em 2019

Caxias 2x1 Inter, em 2018

Ficha técnica da última vitória

Caxias 2 x 1 Inter

24/01/2018

CAXIAS: Gledson; Cleiton, Júnior Alves, Laércio e Julinho; Régis, Diego Miranda, Rafael Gava, Túlio Renan (Alex William) e Nicolas; João Paulo (Daniel Cruz) Técnico: Luiz Carlos Winck

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo, Dourado, Gabriel Dias (Patrick), Edenilson, William Pottker (Nico López) e D'Alessandro; Leandro Damião (Roger). Técnico: Odair Hellmann

Gols: Nicolas, aos 35 minutos do primeiro tempo (C); William Pottker, aos 41 minutos do primeiro tempo (I); Alex William, aos 40 minutos do segundo tempo (C).

Arbitragem: David Baquini, auxiliado por Maurício Penna e Max Vioni.