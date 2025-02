"Nossa metodologia de captação segue filtros específicos", explica executivo do Juventude sobre contratações

Julio Rondinelli vai para mais uma temporada como executivo de futebol alviverde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após a vitória sobre o Grêmio, equipe que até então havia marcado 12 gols e não tinha sofrido nenhum, o Juventude alcançou quatro vitórias nos últimos cinco jogos e assumiu a vice-liderança geral do Campeonato Gaúcho, com 12 pontos, podendo alcançar a liderança geral do torneio neste domingo (9), em caso de vitória contra o São José e vitória ou empate no Gre-Nal.

Um dos fatores responsáveis pelo bom começo é a reformulação assertiva do elenco para a temporada 2025 e a permanência do técnico Fábio Matias. Até o momento, o Juventude trouxe 15 reforços para o plantel, como Wilker Ángel, Batalla e Ênio.

— Nosso foco é em atletas competitivos, com ambição de estar no clube, de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e se destacar para, eventualmente, alcançar outros mercados. Muitas vezes, são jogadores emergentes, que não estão tendo espaço em grandes equipes e encontram no Juventude uma grande oportunidade — destacou Júlio Rondinelli, Executivo de Futebol do clube jaconero.

Para 2025, o Juventude conta com um orçamento semelhante ao de 2024, de aproximadamente R$ 100 milhões, ano em que o clube foi vice-campeão gaúcho, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e garantiu a permanência na Série A. O valor é considerado baixo se comparado aos outros clubes da primeira divisão e obriga o clube a realizar um trabalho rigoroso de scout de atletas no mercado, como explica o executivo.

— Nossa metodologia de captação segue filtros específicos. O elenco atual serve como parâmetro, assim como o nível da competição e a capacidade do atleta de atuar na Série A, na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual. Muitas vezes, pegamos jogadores com faixa etária de 22, 23 até 29, 30 anos. Priorizamos atletas que tenham versatilidade, boa condição física e saúde, principalmente nessa faixa etária. Jogadores com coragem e personalidade. São outros aspectos que observamos muito para poder contratar — disse Rondinelli.

DIFERENCIAL FORA DE CAMPO

Para o presidente Fábio Pizzamiglio, a qualidade de vida na região, o acolhimento oferecido aos atletas e a estrutura oferecida pelo clube também é um diferencial que atrai jogadores ao projeto do Juventude.