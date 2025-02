"Nos dá mais força para ir em busca da nossa classificação", afirma Nenê após vitória no seu primeiro Ca-Ju

Nenê entrou na reta final do jogo contra o Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em sua terceira temporada com a camisa alviverde, o meia-atacante Nenê participou do seu primeiro clássico Ca-Ju. Ele começou no banco de reservas no último sábado (1º), na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no Estádio Centenário.

Após a torcida do Juventude entoar seu nome em duas oportunidades, o técnico Fábio Matias colocou o atleta, de 43 anos, em campo. Foram apenas sete minutos e ele ainda achou tempo para dar uma assistência que quase resultou no terceiro gol alviverde. A vitória fez o time encerrar um jejum de 22 anos sem vencer o rival pelo Gauchão. Depois do jogo, Nenê foi o último a ir para o vestiário.

— Muito feliz. Realmente muito tempo que a gente não ganhava aqui. Eu cheguei, estou quase no terceiro ano, não tinha jogado ainda. Então, um ambiente fantástico e o time está de parabéns. Muito feliz que a gente esteja conquistando esses três pontos tão importantes num momento para gente que nos dá mais força pra ir em busca da nossa classificação o mais rápido possível — comentou Nenê.

Para o "vovô garoto alviverde", a vitória passou por alguns fatores. Conforme o jogador, a concentração e o foco da equipe foram determinantes para conseguir superar um primeiro tempo de dificuldades da equipe.

— Nós não estávamos conseguindo jogar muito no primeiro tempo. E a partir do momento que a gente conseguiu ficar com a bola e girar, conseguimos sofrer a falta e fizemos o gol. E depois, acredito que a gente teve muita frieza, muita inteligência. Todo mundo ligado o tempo todo porque sabia da dificuldade mesmo. Eles com um a menos, que é um time difícil, ainda mais dentro de casa. O time ficou ligado o tempo todo e soube aproveitar a vantagem. Acabando aí fazendo o segundo gol e decretando a vitória — finalizou Nenê.