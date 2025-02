Na onda dos corredores: shopping de Caxias vai ampliar pista de corrida; espaços públicos devem receber melhorias para a prática do esporte

Pista, à direita na imagem, será ampliada de 500 metros para três quilômetros. Villagio Caxias / Divulgação

É visível o crescimento do interesse pela corrida de rua em Caxias do Sul. Um bom exemplo está na meia-maratona, que na edição de 2024 reuniu mais de 2,6 mil participantes, mil a mais que no ano anterior, e quase dois mil a mais que na primeira edição — em 2015 foram cerca de 700. Mas, para isso, é importante que existam espaços apropriados para treinos. Um dos atuais lugares preferidos dos caxienses para os treinos é o entorno do Villagio Caxias, que planeja a ampliação da pista de corrida no estacionamento.

A pista foi desenhada no espaço interno em novembro do ano passado para uma prova, e tem cerca de 500 metros, indo do posto de combustível dentro do shopping até a entrada de veículos próxima ao hotel Axten Caxias. Após a ampliação, que deve ser concluída em etapas ao longo de 2025, a pista terá três quilômetros de extensão. O superintendente do Villagio, David Hunner, tem percebido que as pessoas adotaram o centro comercial como ponto de treino desde a pandemia, e agora o empreendimento busca entregar uma estrutura mais completa aos atletas:

— Nossa cidade é tipicamente serrana, não temos muitos pontos planos, e hoje no shopping você consegue fazer internamente um circuito de aproximadamente 3km. Se você conecta com ruas paralelas, consegue fazer um trajeto de 5km com uma altimetria bem pequena, basicamente plano.

Hunner prevê uma série de melhorias com foco nos atletas para este ano. Já está no horizonte a instalação no local de um bebedouro com água quente e fria, além de um aspersor. A estrutura ficará próxima ao espaço kids, ao lado do Madero. E está sendo estudada a ampliação do horário de funcionamento dos banheiros próximos à Decathlon.

— Estamos desenvolvendo um módulo dentro do nosso aplicativo que poderá ser usado para pessoas de um grupo de corrida, que elas possam isentar o ticket do estacionamento — conta, sem revelar quando a novidade vai entrar no ar.

Ampliação ocorrerá em etapas ao longo do ano. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Hunner acredita que entre 300 e 500 pessoas devam utilizar o entorno do shopping semanalmente para treinar, em grupos que se repetem. Neste ano, o Villagio pretende ser palco para quatro corridas de rua. Além da etapa do circuito Sesc neste final de semana, deve ocorrer no final do ano a segunda edição da Track and Field, e outras que ainda estão em negociações.

O entorno é atrativo

Localizada atrás do Villagio, a Rua Isadora Sanvitto Andreazza Demore é um dos pontos que mais recebe atletas diariamente. A via conta com uma pista de aproximadamente 570 metros, e é fechada nas quartas-feiras, entre 18h e 22h, e nos domingos, das 7h às 12h.

Na manhã desta quarta-feira (12), a aposentada Neusa Tavares, 59 anos, estava por lá fazendo a sua caminhada. Ela, que vai três vezes por semana ao local, é moradora do bairro Rosario II, e trocou a Lagoa do Desvio Rizzo pelo entorno do Villagio, também pela segurança.

— Já venho caminhando, é mais reto aqui. Gosto de vir, dou cinco voltas e vou para casa. Meu marido trabalha e minha filha também, daí eu venho sozinha.

Na Festa da Uva

Milton Corlatti, presidente da empresa Festa da Uva S/A, diz que, após uma reunião realizada com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel), está sendo feito um estudo para a pintura de uma pista no estacionamento do Parque de Eventos, que tem 25 mil metros quadrados e funciona das 8h às 22h.

Recentemente, o parque recebeu uma prova de corrida noturna feita pelo Réplica Garden, e Corlatti já conversa com os organizadores para uma nova edição, com objetivo de tornar o local mais atrativo para os atletas. De acordo com ele, cerca de duas mil pessoas chegam a frequentar o parque nos finais de semana. Os únicos dias em que não é permitida a prática de atividades esportivas são naqueles nos quais são realizados em eventos de grande porte.

Nos espaços públicos

Nesta semana, a vereadora Marisol Santos se reuniu com representantes da Smel para entregar demandas dos corredores da cidade. Segundo ela, os praticantes têm solicitado atenção para melhorar a estrutura de acolhimento em pontos onde a corrida tem sido frequente.

— A sugestão é pensarmos em pontos de água, como já existe na Praça Dante (Alighieri) e no Parque dos Macaquinhos, além do planejamento de algumas demarcações e a manutenção do fechamento de ruas, como próximo ao shopping (Villagio). Também temos insistido e cobrado pela implantação da iluminação em LED nos nossos parques para garantir mais segurança à prática do esporte — diz a parlamentar.

O titular da Smel, Olmir Cadore, diz que já há estudos para melhorias na pista de corrida no Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho — conhecido como Campo Municipal —, no bairro Cinquentenário, e no Parque dos Macaquinhos, no Exposição. A manutenção desses espaços, por exemplo, deverá ficar com a nova pasta de Gestão Urbana, que está no processo de transição. Além disso, a segurança é um ponto fundamental:

— Esses dias vi uma reportagem que um número grande de mulheres não corre na rua (no Brasil) por falta de segurança, e aqui em Caxias estamos preocupados.

Parque dos Macaquinhos, um dos pontos de corrida e caminhadas, deve receber melhorias na pista. Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos projetos a longo prazo, e que Cadore pretende "plantar a semente", é a de um novo centro esportivo na cidade que englobe diversas modalidades. O Centro Municipal de Esporte e Lazer Professor Joel Bastos de Souza (Enxutão) foi descartado por questões de alagamentos. Assim, o Campo Municipal surge como uma alternativa. A maior dificuldade são os valores necessários, mas, para isso, o secretário acredita que o novo escritório em Brasília será importante.