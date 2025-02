Melhor campanha no geral, Juventude encara o time de pior aproveitamento no Gauchão nesta quarta-feira

Lateral-esquerdo Marcos Paulo tem passagem pelo Flamengo e Bragantino antes de defender o Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com 86% de aproveitamento, o Juventude viajou a Santa Cruz do Sul para enfrentar o pior time do Campeonato Gaúcho 2025. O Avenida tem apenas 6% dos pontos conquistados em seis jogos disputados. A equipe somou apenas um ponto diante da equipe do Ypiranga, na segunda rodada do Estadual.

Por outro lado, o Juventude chega à sétima rodada já garantido nas semifinais. A equipe agora busca mais duas vitórias para encerrar a primeira fase na liderança da classificação geral. O Verdão da Serra conta com o equilíbrio defensivo e o seu poder de ataque para voltar com mais três pontos da terra da cuca e do chopp.

Integrante da melhor defesa da competição, o lateral-esquerdo Marcos Paulo tem dado uma mãozinha ao técnico Fábio Matias como zagueiro. Com poucas opções devido aos desfalques, o jogador se encaixou bem no setor.

— Até no ano passado eu já estava fazendo um pouco dessa posição, mas estou muito feliz de estar aqui jogando mais uma vez. Foi o que eu falei para eles, se precisar ali, e no momento estava precisando, vou aproveitar as oportunidades e manter o maior nível possível e evoluir nessa posição nova — declarou o defensor de 21 anos, que completou sobre o elenco:

— Uma das melhores coisas que tem aqui é o nível, é claro, e o nosso ambiente no dia a dia, que é muito bom, muito tranquilo. Tem uns caras também que são mais experientes e dão muita confiança para nós, seja lá dentro de campo ou fora também.

FOCO NA LIDERANÇA

Nos dois últimos compromissos da primeira fase do Gauchão, o Juventude fará uma breve excursão pelo interior. Além do Avenida, o time encara o Pelotas na última rodada. O foco é se manter na ponta para trazer o segundo jogo da semifinal para o Estádio Alfredo Jaconi.

— É muito importante manter, é claro, mas o que a gente mais põe em pauta é que a gente vai jogar sempre o próximo jogo da melhor maneira possível. O professor Fábio sempre fala em focar sempre de jogo a jogo, pé no chão e muita humildade. E estamos felizes, mas não estamos satisfeitos — comentou o lateral, que falou ainda sobre a experiência no futebol gaúcho: