Mais de quatro mil ingressos já foram vendidos para Maringá x Juventude pela Copa do Brasil

O Galo Maringá, como é conhecido o adversário de estreia do Juventude na Copa do Brasil 2025, está fazendo uma grande mobilização para o jogo desta terça-feira (25).

— A expectativa é de casa cheia, como foi nas outras edições da Copa do Brasil. Um torcedor muito confiante na nossa equipe, mas nós temos que continuar com os pés no chão, trabalhando, respeitando o adversário, para que a gente possa fazer uma grande partida e sair com a classificação — avaliou o técnico Jorge Castilho.