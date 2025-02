Juventude x São José: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Jogo ocorre no próximo domingo (9), em Caxias do Sul. Arte GZH

O Juventude entra em campo no próximo domingo (9), às 19h, diante da equipe do São José. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho e ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O alviverde tem quatro vitórias na competição e pode garantir a classificação antecipada às semifinais, mas precisará torcer por um resultado no jogo entre Caxias e São Luiz, que ocorre no sábado, no Estádio Centenário. O time de Ijuí não pode vencer.

O São José ainda não conseguiu uma vitória na competição. O time tem três empates e duas derrotas. Atualmente a equipe do técnico Rogério Zimmermann estaria na disputa do quadrangular do rebaixamento do Gauchão.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Marcos Paulo e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson, Ênio e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias

SÃO JOSÉ: Fábio; Daniel, Fredson, Dumas e Lailson; Lucas Hulk, Gabriel Terra e Maicon Assis; Renê, Douglas e Giovanie Gomez. Técnico: Rogério Zimmermann

Arbitragem para Juventude x São José

Roger Goulart, auxiliado por Fagner Bueno Cortes e Fabulo Oliveira Diniz. O VAR é Douglas Schwengber da Silva.

Onde assistir a Juventude x São José

Premiere e Sportv anunciam a transmissão da partida.

e anunciam a transmissão da partida. A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h30min

Como chegam Juventude e São José

O Juventude vem de vitória sobre o Grêmio pelo placar de 2 a 0 no meio de semana. A equipe venceu jogando bem e chega embalada por três vitórias seguidas na competição.

O técnico Fábio Matias ainda tem desfalques para este jogo. A grande dúvida fica por conta do zagueiro Wilker Ángel, que sentiu a coxa e passou por exames. Como Cipriano segue com tornozelo inchado, pode ser que o treinador tenha de improvisar novamente o lateral Marcos Paulo no setor defensivo ao lado de Abner. O centroavante Gilberto segue como desfalque da equipe com lesão na coxa.