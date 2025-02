Juventude x Grêmio: confira o serviço de jogo, com valores de ingressos e onde comprar

Alviverde precisa vencer por um gol de diferença para levar disputa aos pênaltis. Porthus Junior / Agencia RBS

Juventude e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão 2025 neste sábado (1º), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E os ingressos para o duelo já estão sendo comercializados.

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até dois bilhetes no valor de R$ 50 cada, até sexta-feira (28), às 23h, ou até o encerramento do lote promocional.

Os ingressos antecipados custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada) até sexta-feira (28). No dia do jogo, passam a custar R$ 180 e R$ 90. Os torcedores podem comprar online no site ingressos.juventude.com.br .

A torcida do Juventude pode ainda comprar no SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do estádio Alfredo Jaconi, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min. Já os visitantes nas bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João), no mesmo horário. O Grêmio deve ter direito a 1,9 mil ingressos no Jaconi.

O Verdão encara o Tricolor após a derrota na partida de ida, por 2 a 1, no último sábado (22) e uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o Maringá, na última terça-feira (25).

Confira o serviço de jogo:

Juventude x Grêmio – Campeonato Gaúcho

Quando: Sábado (1º), às 16h30min

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios com as mensalidades em dia podem comprar até 2 ingressos no valor de R$ 50 cada*

* Promoção válida até sexta-feira (28) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional)

* Não há meia-entrada para este ingresso

* Máximo de 2 ingressos por pessoa

* Adquira este ingresso em https://sociojaconero.com.br ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: 28/2

Disponível em:

- https://ingressos.juventude.com.br

Torcida Juventude

SAT do estádio Alfredo Jaconi

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João)

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada) *

- https://ingressos.juventude.com.br

Torcida Juventude

SAT do estádio Alfredo Jaconi

A partir das 13h30min, nas bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João)

A partir das 13h30min, nas bilheterias do portão 5

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 17h30min do dia do jogo

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

:: Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios

:: Jaconero Ouro: isento

:: Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

:: Jaconero Ouro convidado: isento (necessário emitir o ingresso em https://sociojaconero.com.br – O acesso será permitido apenas com o ingresso emitido)

:: Sócio Jaconero Prata: isento (necessário emitir o ingresso em https://sociojaconero.com.br – O acesso será permitido apenas com o ingresso emitido)

:: Demais planos: isento

Cadeiras**

:: Proprietário: isento

:: Sócios Jaconero Black: isento

:: Demais sócios: R$ 80

:: Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

:: Crianças de 4 a 11: R$ 25

:: Crianças até 3 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br .

Estação Jaconera abre às 13h30min

Portões abrem às 14h30min

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250