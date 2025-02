Juventude vira a chave do Gauchão e estreia na Copa do Brasil diante do Maringá

Atacante Erick Farias fala em corrigir erros apresentados diante do Grêmio para avançar de fase na Copa do Brasil. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Pela primeira vez na temporada, o grupo de jogadores do Juventude terá que dividir o foco. Até então, a equipe de Fábio Matias centrava as atenções no Campeonato Gaúcho. E o time chegou até a fase semifinal, perdendo o confronto de ida para o Grêmio, em Porto Alegre, mas saindo da capital gaúcha vivo para o duelo decisivo de sábado (1º), no Alfredo Jaconi.

Nesta terça-feira (25), o Verdão inicia a caminhada na Copa do Brasil, competição na qual foi campeão há 26 anos. E o desafio da equipe será vencer o Maringá, a partir das 19h30min, no Estádio Willie Davids para avançar à segunda fase e garantir mais R$ 1.874.250 aos cofres do clube.

— Agora é virar a chave. Jogo importante para nós atletas e para o clube. Ajustar as pontas, ver o que a gente errou no jogo contra o Grêmio, para consertarmos o mais rápido possível — avaliou o atacante Erick Farias.

O Verdão não larga com vitória na Copa do Brasil desde 2022, quando aplicou 2 a 1 no Porto Velho, fora de casa. No ano seguinte, foi eliminado pelo São Luiz, ao sofrer 1 a 0, em Ijuí. E, no ano passado, ficou no 0 a 0 com o Iguatu-CE e obteve a vaga pelo antigo regulamento da competição. Pela fórmula atual, um empate levará a disputa da vaga para enfrentar União-TO ou América-RN à marca do pênalti.

— É um jogo de detalhes, um jogo só, se empatar é pênalti, a gente acaba não tendo mais a vantagem do empate. Então, quem errar menos vai acabar saindo classificado — completou o atacante.

Time pode mudar

O técnico Fábio Matias descartou fazer novas preservações na equipe, bem como fazia na reta final da primeira fase do Gauchão. A tendência é de que o treinador mantenha boa parte da formação que perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no sábado. O último treino ocorreu nesta segunda-feira (24), no CT do Galo Maringá.

As únicas mudanças podem ser as entradas do lateral-esquerdo Alan Ruschel, uma vez que Marcos Paulo comprometeu defensivamente na Arena, e outra de ordem tática no meio-campo, com o retorno de Mandaca na vaga de Jean Carlos.

— O Marcos Paulo vinha bem, jogando de zagueiro, ele tem a característica um pouco mais defensiva. Talvez pela adaptação do Marcos Paulo por muito tempo como zagueiro, ele teve um pouco de dificuldade, mas é um jovem que vem atuando — avaliou o técnico Fábio Matias.

Por opção da comissão técnica, o atacante Petterson retornou a Caxias do Sul. Já o lateral Felipinho e o centroavante Gilberto permanecem de fora, mas ambos têm chances de voltar no sábado para o duelo decisivo do Gauchão.

Adversário vem bem no Paranaense

O Maringá está muito próximo de eliminar um dos favoritos ao título do Campeonato Paranaense. A equipe treinada por Jorge Castilho venceu o duelo de ida das quartas de final diante do Coritiba, por 2 a 0, no Estádio Willie Davids. O zagueiro Max Miller marcou os dois gols da equipe.

Castilho está no clube desde 2020, quando iniciou como auxiliar. Depois saiu brevemente ao Ipatinga, no segundo semestre de 2022, mas retornou ao clube no ano seguinte e está em Maringá desde então.

— Já tem uns três anos que nós jogamos e nós montamos a equipe de acordo com o adversário. Com o Juventude não vai ser diferente. É uma equipe de Série A e nós temos que estar com a concentração 100% elevada para que a gente possa explorar o ponto fraco do Juventude. É um jogo de 90 minutos, empate é pênalti, então nós temos que estar atentos a isso. Não nos arriscarmos muito e as oportunidades que surgirem temos que converter em gols — avaliou o treinador do Maringá.

Já para Fábio Matias, o adversário desta terça-feira é uma equipe muito competitiva.