Juventude vence o São José, garante vaga nas semifinais e assume liderança geral do Gauchão

Abner abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude é o primeiro classificado para as semifinais do Gauchão 2025. E, mais do que isso: assumiu a liderança geral da competição ao final da sexta rodada. Tudo isso foi conquistado com a quarta vitória seguida na competição, um 3 a 1 sobre o São José, ontem à noite, no Alfredo Jaconi.

Os gols do Ju foram marcados por Abner e Jean Carlos (dois). Giovane Gomez descontou. Com o resultado, a equipe de Fábio Matias chegou aos 15 pontos. O Inter tem 14 e o Grêmio ficou com 11. A situação de momento provocaria dois clássicos nas semifinais: Ca-Ju e Gre-Nal.

Na próxima rodada, o Ju encara o Avenida, quarta-feira (12), às 19h30min, em Santa Cruz do Sul. Será o penúltimo desafio do Verdão na primeira fase da competição.

O JOGO

No Alfredo Jaconi, o técnico Fábio Matias mandou a campo uma formação com cinco novidades em relação ao time que derrotou o Grêmio na rodada final. Sem Wilker Ángel, lesionado, Marcos Paulo iniciou a sua primeira partida como titular na zaga. Nas outras mudanças para rodar o elenco e preservar algumas peças, Reginaldo, Alan Ruschel, Jean Carlos e Batalla iniciaram a partida.

Em campo, o Ju começou a partida se impondo. Aos cinco minutos, em cobrança de escanteio precisa de Jean Carlos, Abner atropelou a marcação e cabeceou no canto de Fábio: 1 a 0.

O Zeca tentou responder aos 12. Em cruzamento de Daniel pelo lado direito, Maicon Assis desviou de cabeça e Gustavo defendeu firme. Aos 20, em cobrança de falta lateral, Jean Carlos chutou, a bola desviou na marcação e Abner quase fez o segundo. O desvio parou na marcação.

Com o passar do tempo, o domínio técnico do Juventude foi aumentando. Aos 27, Ênio ganhou na velocidade pelo lado esquerdo e rolou para Jadson finalizar sobre o gol. Mesmo sem sofrer defensivamente, o time alviverde não conseguia reproduzir o ímpeto ofensivo de outras partidas.

Só que, antes do intervalo, o mágico apareceu. Em cobrança de falta na meia esquerda, Jean Carlos arriscou de novo e a bola, cheia de efeito, morreu no canto de Fábio: 2 a 0 Ju.

SEGUNDA ETAPA

A volta do intervalo foi de um Juventude letal. Com menos de um minuto, Ênio cruzou da esquerda, Jadson desviou na pequena área e Fábio fez a defesa parcial. No rebote, Jean Carlos só empurrou para as redes, confirmando a goleada.

Aos cinco, em outra jogada bem trabalhada, Jean encontrou Alan Ruschel na área, mas o chute do lateral-esquerdo saiu torto. A partir daí, o técnico alviverde teve a oportunidade de trocar peças e dar maior minutagem para alguns atletas. Nenê, Taliari e Petterson entraram nas vagas de Jean Carlos, Erick Farias e Ênio.

O São José teve sua chance de descontar em um lance polêmico. Aos 22 minutos, o zagueiro Jadson foi atingido pelo goleiro Gustavo em um lançamento para a área. Após uma longa demora e indefinição da arbitragem com o VAR, o pênalti foi assinalado. Douglas cobrou firme no canto direito e Gustavo defendeu, aos 28.

Mesmo com dificuldades na criação, o São José insistia em busca do gol. E em boa jogada de Douglas pelo lado esquerdo, o Zeca descontou. O camisa 9, que havia desperdiçado a penalidade, cruzou de pé esquerdo e Giovane Gomez cabeceou no canto de Gustavo: 3 a 1.

O Ju voltou a assustar aos 44. Taliari tocou de calcanhar e Batalla acertou um chutaço que passou rente ao travessão. Em uma segunda tentativa do atacante colombiano, aos 48, a finalização colocada parou em grande defesa de Fábio, no ângulo. E ainda deu tempo para mais uma disputa entre Batalla e o goleiro do São José. Desta vez, a arrancada pela intermediária levou o jogador a chutar rasteiro. Fábio defendeu mais uma.

Foi a última jogada antes do apito final, que deu início a mais uma grande festa da torcida jaconera, que comemora a quarta vitória seguida na competição.

FICHA TÉCNICA

Juventude 3x1 São José

Gauchão - 6ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Gustavo; Reginaldo, Abner (Cipriano, int.), Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo (Kelvi, 36/2º), Jadson e Jean Carlos (Nenê, 13/2º); Batalla, Erick Farias (Taliari, 13/2º) e Ênio (Petterson, 13/2º). Técnico: Fábio Matias

São José

Fábio; Daniel (Neko, 18/1º), Fredson (Jadson, 12/2º), Rafael Dumas e Lailson; Jhonata Varela (Lucas Hulk, 12/2º), Gabriel Terra e Maicon Assis (Giovani Gomez, 12/2º); Marcos Vinícius, Douglas e Renê (Kayan, 30/2º). Técnico: Rogério Zimmermann