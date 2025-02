Juventude terá mais mudanças na zaga e no ataque para enfrentar o Avenida

Atacante Giovanny foi relacionado para a partida desta quarta-feira (12) pelo Juventude. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude realizou na manhã desta terça-feira (11) o último treino antes de encarar a equipe do Avenida. A partida será nesta quarta-feira (12), às 19h30min, no Estádio dos Eucaliptos, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

O time de Fábio Matias chega classificado às semifinais do Estadual de forma antecipada. Agora, o Alviverde busca mais duas vitórias para garantir o primeiro lugar da classificação geral para trazer o jogo de volta da semifinal para Caxias do Sul.

Diante do Avenida, o Verdão deve ter mudanças na equipe. Matias tem dosado a minutagem dos jogadores para evitar desgaste e lesões. O atacante Ênio com desconforto pode ficar de fora do jogo. Quem também não viajou foi o zagueiro Abner, poupado pelo excesso de jogos. Na zaga as únicas opções são Cipriano, Kawan e Marcos Paulo. O último vem jogando improvisado.

Nas laterais, a tendência é que o comandante do Ju retorne com os dois atletas que não começaram diante do São José, Felipinho e Ewerthon.

A provável equipe tem Gustavo; Ewerthon, Cipriano, Marcos Paulo (Kawan), Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Petterson e Erick Farias.

No total, 23 jogadores foram relacionados para a partida em Santa Cruz do Sul. O adversário tem a pior campanha na Série A do Gauchão, com apenas um ponto somado e não venceu em seis jogos.

