Juventude projeta retorno do centroavante Gilberto

Centroavante Gilberto se lesionou na segunda rodada do Gauchão. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O centroavante Gilberto está mais perto de um retorno aos treinos junto com o elenco de jogadores do Juventude. O atleta teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalcou o Verdão em boa parte da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

No dia 25 de janeiro, Gilberto sentiu a lesão aos 41 minutos do primeiro tempo, na partida contra o Inter, no Beira-Rio. Em uma jogada na área, o centroavante esticou a perna, acusou as dores e foi substituído.

Agora, o camisa 9 está em fase final de recuperação e pode iniciar a transição física nesta semana. Conforme o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, o atleta pode ficar à disposição para o jogo de volta da semifinal do Gauchão.

— Ele deve estar começando os trabalhos de transição, talvez não para o primeiro jogo, mas eu acredito que para o segundoele pode estar em condições. E daí a gente estaria considerando praticamente duas semanas, e ainda tem o jogo da Copa do Brasil, que se ele estiver recuperado vai poder nos ajudar também nesse jogo importante — explicou Adami em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.