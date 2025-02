Juventude pode ter até duas novidades no time para a estreia na Copa do Brasil

Debaixo de muito calor, o Juventude encerrou a preparação para a estreia na Copa do Brasil com um treinamento no CT do Galo Maringá, na tarde desta segunda-feira (24). E a equipe de Fábio Matias poderá ter até duas mudanças para o confronto desta terça-feira (25), às 19h30min, no Estádio Willie Davids.