Juventude perde para o Grêmio no jogo de ida das semifinais do Gauchão

Cristian Olivera marcou o segundo gol do Tricolor Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Juventude largou em desvantagem nas semifinais do Gauchão 2025. Na noite deste sábado, na Arena, o time de Fábio Matias perdeu por 2 a 1 para o Grêmio. Braithwaite e Cristian Oliveira marcaram para o Tricolor. Batalla fez o gol de desconto dos visitantes.

A partida de volta está marcada para o próximo sábado (1), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Para avançar à decisão, o Ju precisará vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Antes da decisão, a equipe alviverde estreia na Copa do Brasil, quando enfrenta o Maringá-PR, terça-feira (25), às 19h30min, no interior paranaense.

Com Marcos Paulo na lateral esquerda e Jean Carlos como titular no meio-campo, o Ju foi a campo buscando segurar o ímpeto gremista, mas também atacar o adversário. A primeira finalização foi dos donos da casa. Após boa triangulação, João Pedro recebeu na área e finalizou em cima de Gustavo. Porém, os minutos iniciais foram com os visitantes com mais posse de bola, e no campo de ataque.

Só que isso não adiantou muito. Aos 13 minutos, João Pedro fez jogada individual pelo lado direito, passou por Marcos Paulo e cruzou para trás. Braithwaite bateu de primeira, sem chances para Gustavo: 1 a 0 Grêmio.

O Grêmio era mais eficientes nas jogadas ofensivas e Monsalve teve a chance de ampliar aos 18. O chute saiu desviado por Abner. A equipe de Fábio Matias tinha dificuldades na recomposição, e não conseguia finalizar suas jogadas. Aos 30, o Tricolor reclamou de um pênalti de Abner em Monsalve. O VAR fez a análise, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Na primeira vez que conseguiu ser mais eficiente, a bola sobrou na intermediária e Erick Farias encontrou Jean Carlos na entrada da área. O meia rolou e Batalla finalizou de pé esquerdo. A bola desviou na marcação gremista e enganou Tiago Volpi: 1 a 1.

O empate deu um novo ânimo ao Verdão. Logo na sequência, Jean Carlos recebeu em profundidade e finalizou de dentro da área. O goleiro tricolor fez a defesa parcial.

Já na reta final da primeira etapa, Cristian Oliveira recebeu pelo lado direito, puxou para o meio e finalizou forte. Gustavo fez grande defesa e evitou o segundo gol tricolor. Na resposta, nos acréscimos, Ênio lançou para a área, a defesa afastou parcialmente e Erick Farias finalizou longe da meta.

SEGUNDO TEMPO

Depois de muita pressão sobre a arbitragem na saída de campo, a segunda etapa começou com o Grêmio tentando pressionar. Já a equipe jaconera mantinha a estratégia de desacelerar o jogo e pressionar a defesa adversário.

Em um erro de passe de Ewerthon, Monsalve lançou Amuzu nas costas da defesa. O belga arrancou em velocidade e cruzou para Cristian Oliveira chutar no contrapé de Gustavo: 2 a 1 Grêmio.

Com a desvantagem, o treinador alviverde promoveu duas mudanças, com as entradas de Giovanny e Alan Ruschel nas vagas de Ênio e Marcos Paulo. A partir daí, o jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades de gol.

Aos 23, em cruzamento de Jean Carlos, Erick Farias chegou desequilibradoe desviou para fora. Foi a última jogada do meia, que foi substituído por Mandaca. Petterson também entrou na vaga de Batalla.

O Grêmio quase fez o terceiro em cabeçada de Villasanti, na rede pelo lado de fora. O segundo tempo era de controle tricolor e os donos da casa chegaram a balançar a rede aos 38 minutos. Camilo desarmou Jadson e armou o contra-ataque que acabou com Edenilson balançando as redes. Depois de muita demora e observações no VAR, o lance foi anulado por falta no volante alviverde.

Sem forças para levar perigo ao gol adversário, o Juventude ainda viu o Grêmio perder boas chances com Amuzu e Braitwhaite, que acertou o travessão.

FICHA TÉCNICA

Semifinal do Gauchão - Ida

Arena do Grêmio

Grêmio 2x1 Juventude

GRÊMIO

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Gustavo Martins, 48/2º), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo, 29/2º) e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Amuzu, int.) e Monsalve (Edenilson, 29/2º); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

JUVENTUDE

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel, 12/2º); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca, 23/2º); Ênio (Giovanny, 12/2º), Batalla (Petterson, 23/2º) e Erick Farias (43/2º). Técnico: Fábio Matias