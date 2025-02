Juventude encaminha ampliação de contrato de atacante e zagueiro

Erick Farias marcou o segundo gol do Juventude na vitória sobre o Caxias no Ca-Ju. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ele é discreto, muitas vezes criticado de forma demasiada pelo torcedor, mas nunca retrucou os críticos. Erick Farias encerrou a temporada de 2024 com oito gols e oito assistência com a camisa do Juventude. Foram 55 jogos com o Verdão no ano da permanência na elite. O atacante já marcou dois gols neste ano, sendo um deles no clássico Ca-Ju 289, quando o Papo venceu por 2 a 0 o seu maior rival.

O atacante tem vínculo até o fim da temporada de 2026 com o Juventude. No entanto, o departamento de futebol encaminhou já a ampliação do vínculo do jogador por mais um ano. Em breve seu contrato irá até dezembro de 2027.

Erick Farias chegou ao Estádio Alfredo Jaconi em 2023, quando o Verdão o comprou do Ypiranga. Na época o negócio girou na casa dos R$ 700 mil. Erick iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e ainda muito jovem, partiu para atuar na Europa, onde defendeu o Vejle BK, da Dinamarca. De volta ao Brasil, passou por clubes como Boa Esporte, Pelotas, Glória, Inter de Lages e Avenida, mas foi pelo Ypiranga que Erick ganhou destaque. O atacante defendeu o clube de Erechim em 2020 e 2021 e as boas atuações chamaram atenção de grandes equipes. Depois passou pelo Vasco antes de retornar ao Rio Grande do Sul.

ZAGUEIRO SEGUE MESMO CAMINHO

Além de Erick Farias, o zagueiro Rodrigo Sam também vai permanecer no Estádio Alfredo Jaconi por mais uma temporada. O contrato do jogador era até o fim deste ano, mas o seu vínculo será prorrogado até 2026.

O atleta ganhou destaque na reta final da temporada passada. Porém, ele sofre de uma pubalgia e precisou passar por uma cirurgia no fim do ano. O jogador ainda faz trabalhos de recuperação e deve retornar ao fim deste primeiro trimestre.