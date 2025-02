Juventude empresta jovem centroavante para time paulista

Na temporada passada, Caíque foi um dos destaques do time sub-20 na Copa FGF. Porthus Junior / Agencia RBS

O jovem centroavante Caíque não teve oportunidades com a camisa do Juventude no Campeonato Gaúcho 2025. O atleta chegou a integrar o começo da pré-temporada alviverde. Ele participou do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissional e teve boa movimentação. Já na equipe profissional não foi relacionado para nenhuma partida.

Agora, o jogador terá oportunidade no Campeonato Paulista Série A2. O centroavante alviverde foi emprestado para o XV de Piracicaba. O jovem já está no time paulista para a sequência da temporada.

— O atacante Caíque Trindade também teve seu nome publicado no BID da CBF nesta terça-feira e será reforço do XV para a sequência do Paulistão A2 Sicredi 2025. O atleta chega por empréstimo do Juventude — declarou o XV de Piracicaba nas redes sociais.

Na temporada passada, entre a Copa FGF e o Brasileirão Sub-20, Caíque marcou 13 gols em 22 jogos disputados. Com o empréstimo, o jovem deve ganhar mais minutagem e experiência para o retorno ao alviverde.

Com a saída de Caíque, o Juventude conta no elenco com o centroavante Gilberto e Gabriel Taliari. Erick Farias tem sido usado na função no Gauchão após a lesão de Gilberto. O clube teve contar com mais um centroavante para o Brasileirão. Carlão, do Noroeste, está no radar do Verdão.