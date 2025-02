Juventude domina o Grêmio e vence com autoridade no Estádio Alfredo Jaconi

Juventude foi o primeiro time a furar a defesa do Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude foi soberano na noite desta quarta-feira (5), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Diante de um adversário de Série A, o Verdão foi para cima, marcou alto, dominou as ações do jogo e contou com o protagonismo do meia Jean Carlos para vencer o Grêmio por 2 a 0.

O resultado mantém o time alviverde na liderança do Grupo C, agora com 12 pontos, e com a segunda melhor campanha no geral. Na próxima rodada, o Juventude joga novamente no Estádio Alfredo Jaconi. No domingo (9), às 19h, o alviverde encara outra equipe da capital gaúcha, o São José.

O JOGO

O técnico Fábio Matias posicionou o time alviverde com as linhas altas no começo do jogo e quase cedo saiu na frente. Aos 3 minutos, Ênio invadiu a área pela direita e cruzou para Petterson. O atacante finalizou sobre o travessão. O primeiro espaço encontrado pelo Grêmio foi aos 9 minutos. Arezo recebeu lançamento entre a marcação e chutou perigosamente de fora da área. A bola passou perto do pé da trave de Gustavo.

Aos 15 minutos, o Juventude balançou a rede com Erick Farias. Contudo, o atacante estava impedido por centímetros.A jogada começou com Mancada e terminou com um belo passe de Ênio. No minuto seguinte, Arezo finalizou e o camisa 1 alviverde evitou o gol. No rebote, Monsalve apareceu sem marcação, na marca do pênalti, e bateu rasteiro para fora.

Perto dos 25 minutos, Arezo começava a dar trabalho para o Juventude pelo lado direito. Em uma triangulação com Edenilson, o atacante tricolor bateu com força. Para a sorte a bola foi na torcida alviverde. Com 40 minutos de jogo, o Juventude seguia em busca do gol em ataques pelos flancos do campo. O time visitante apostava nos contra-ataques. Porém, as finalizações no gol estavam escassas. As equipes foram para os vestiários com 0 a 0 no placar.

GOLS NA ETAPA FINAL

O Verdão voltou sem alterações para os últimos 45 minutos. O recomeço foi com os visitantes tentando ocupar o campo do Juventude. No entanto, o time de Fábio Matias não deixou o Tricolor exercer alguma pressão e logo controlou as ações novamente.

O Juventude chegou aos 15 minutos com mais volume de jogo e no campo Tricolor. Porém, o Papo tinha dificuldades em converter a posse em finalizações. A primeira chance clara do segundo tempo veio aos 20 minutos e foi dos adversários. Pavon finalizou cruzado e Gustavo espalmou para escanteio. Aos 27 minutos, Erick Farias entrou na cara do goleiro Volpi, após uma assistência de Battalla. Contudo, o atacante alviverde finalizou pela linha de fundo.

Com domínio da partida, o gol alviverde aconteceu aos 32 minutos em jogada que teve o protagonismo de dois jogadores: Ênio e Jean Carlos. O meia deu uma passe de letra para o atacante entrar na área e rolar para Jadson. O volante preferiu tocar para Erick Farias, que concluiu na marcação. A bola sobrou para Batalha saltar uma pancada para fazer 1 a 0 para o Juventude. Aos 36, novamente Jean Carlos foi decisivo. Em cobrança de falta da intermediária, o meia disparou um foguete. A bola explodiu no travessão e entrou na gaveta de Volpi para festa da Papada, 2 a 0.

O jogo que começou na quarta, terminou com os torcedores do Juventude cantando pela madrugada de Caxias do Sul com a vitória sobre o Grêmio de Quinteros, que não havia levado gol no Gauchão.

FICHA TÉCNICA

Juventude 2x0 Grêmio

5ª rodada - Gauchão 2025

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel (Marcos Paulo, 30/1º) e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos, 22/2º); Ênio, Petterson (Batalla, 22/2º) e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias

Grêmio

Volpi; João Lucas, Ely (Jemerson, 23/2º), Gustavo Martins, Viery e Cuéllar (Villasanti 23/2º); Dodi (Aravena, Intervalo), Edenílson; Monsalve, Arezo e André Henrique (Pavon, Intervalo). Técnico: Gustavo Quinteros