Juventude define logística para estreia na Copa do Brasil entre as semifinais do Gauchão

Elenco alviverde deu sorte no sorteio da Copa do Brasil quanto à distância. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Fábio Matias celebrou a primeira semana cheia para recuperar o elenco de jogadores antes de três decisões que virão pela frente para o elenco do Juventude. Nada de ritmo de carnaval para o grupo alviverde. O folia ficará somente para a torcida.

Nas próximas duas semanas, o Juventude tem a partida de ida da semifinal do Gauchão, no sábado (22), em Porto Alegre, e no dia seguinte já embarca para o Paraná. O Verdão estreia na Copa do Brasil na terça-feira (25), às 19h30min, contra o Maringá, no Estádio Willie Davids. A cidade fica diante 426 km de Curitiba. O município mais populoso perto é Londrina, distante 100 km ou 1h30min via terrestre e conta com um aeroporto.

— A gente já chega em Maringá dois dias antes do jogo eu acho que está de bom tamanho e a gente retorna para Caxias do Sul na quarta feira, provavelmente à noite. Quanto à questão da logística do jogo com Maringá ela já está definida — comentou o vice de futebol do Juventude, Almir Aldami, que completou sobre o adversário:

— Talvez o adversário seja um dos adversários mais complicados que se tinha no outro pote, mas em questão de logística ela ficou um pouquinho mais fácil porque Paraná não fica tão longe então seriam dois voos com uma escala em São Paulo. Fica fácil de chegar já a cidade de destino para o jogo da Copa do Brasil.