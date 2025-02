Juventude conhece rival da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17

A CBF anunciou a tabela detalhada da Copa do Brasil sub-17 de 2025. O Juventude enfrentará o Santos na primeira fase. O confronto está marcado para o dia 11 de março, ainda sem horário definido, com mando da equipe paulista. O classificado será definido em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A categoria, comandada por Márcio Ebert, retornou aos treinamentos na última semana. O Ju conquistou a vaga na Copa do Brasil graças ao título do Campeonato Gaúcho sub-17 em 2024.

A Federação Gaúcha de Futebol realizou na segunda-feira (24), o Conselho Técnico do Gauchão sub-17. Atual campeão, o Juventude está no Grupo 1, ao lado de Grêmio, Apafut, Gramadense, Ale Lajeado, São Luiz, Novo Hamburgo e Aimoré. A competição está prevista para iniciar no dia 12 de abril e terminar no dia 12 de julho.