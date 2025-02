Judoca Marcelo Casanova é convocado para a Copa do Mundo da IBSA

O caxiense Marcelo Casanova, judoca do Recreio da Juventude, foi convocado para representar o Brasil na Copa do Mundo da IBSA ( Federação Internacional de Esportes para Cegos) , que acontece nos dias 24 e 25 de março, em Tblisi, na Geórgia . Ele está entre os 18 atletas da seleção brasileira que participam da competição que abre a temporada internacional.

A Copa do Mundo da IBSA marca o início do ciclo rumo aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. Além disso, a competição conta pontos para o ranking mundial, critério fundamental para a seleção dos atletas que disputarão a próxima Paralimpíada.

— Marcelo se dedicou intensamente aos treinamentos, aprimorando técnica, força e estratégia para estar entre os melhores do mundo. Essa convocação reforça que o esforço e o planejamento feito no Recreio da Juventude estão dando resultado. Agora, seguimos focados para que ele tenha um excelente desempenho na competição — destacou o treinador Giovani Cruz.

Casanova conquistou a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024, no peso médio (-90kg) da categoria J2, para atletas com definição de imagem. Ele foi o primeiro atleta do clube a disputar a competição.