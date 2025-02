"Há um exagero por parte do Inter e do Grêmio", afirma executivo do Juventude sobre reclamações sobre a arbitragem

Semifinais do Gauchão começam no final de semana com a dupla Ca-Ju enfrentando a dupla Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS

O Juventude teve uma reunião na Comissão Estadual de Arbitragem na tarde de quarta-feira (19), em Porto Alegre. O alviverde esteve o diretor do comitê gestor do futebol, Luís Carlos Bianchi, e o executivo de futebol, Júlio Rondinelli. O encontro com o presidente da comissão, Leandro Pedro Vuaden, durou duas horas. Na oportunidade o departamento de futebol do Verdão levou lances em que o clube questionou a decisão de campo da arbitragem. Os lances envolvem os jogos contra Inter, Grêmio, Avenida e Pelotas.

Nesta quinta-feira (20), antes do treinamento do elenco profissional no Estádio Alfredo Jaconi, Júlio Rondinelli concedeu entrevista coletiva. Entre os pontos citados pelo executivo está uma reclamação exagerada da dupla da capital sobre os árbitros.

— A arbitragem é um assunto que eu penso que há um exagero por parte do Inter e do Grêmio. Não é somente o Inter e o Grêmio que estão na semifinal. O Juventude e o Caxias também estão. Nós merecemos o mesmo respeito que a dupla Gre-Nal tem na arbitragem, que tem no cenário estadual. São dois gigantes, respeitamos. E vamos trabalhar muito para não só superar a semifinal, como superar a final sem participação da arbitragem ou a participação do árbitro do VAR — comentou o executivo de futebol, que completou:

— Muitas vezes, a forma com que isso é tratado pelo externo, daqui a pouco um objetivo de intimidar, de mostrar que são os maiores. Espera aí, pô, vamos respeitar. Respeita a competição, respeita os quatro que estão na semifinal, como nós respeitamos. E vamos, e que dentro do campo o melhor vence. Esse é o objetivo do Juventude.

O Juventude acredita que os árbitros mais experientes irão apitar os jogos das semifinais do Gauchão 2025. A escala deverá ser divulgada nesta quinta-feira pela comissão. No encontro, o Juventude também questionou lances desta primeira fase, como o pênalti marcado a favor do Inter no confronto do Beira-Rio e outros dois marcados contra Pelotas e Avenida.