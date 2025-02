Goleiro do Juventude revela o segredo para o time sofrer poucos gols no Gauchão

Titular da meta do Juventude na temporada de 2025, o goleiro Gustavo comanda a defesa menos vazada do Gauchão ao lado de Inter e Grêmio. O trio da Série A do Brasileiro sofreu apenas três gols na elite estadual. O último gol sofrido foi diante do São José, na vitória por 3 a 1, no domingo, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes, só havia sido vazado na derrota por 2 a 0 diante do Inter.