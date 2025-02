Goleiro do Caxias passa por artroscopia no joelho: "A cirurgia foi um sucesso"

O goleiro Thiago Coelho está fora de combate no Caxias. O atleta passou por uma artroscopia no joelho na segunda-feira (4) e está em recuperação. A boa notícia é que o jogador voltará a atuar em breve.

— A cirurgia foi um sucesso, glória a Deus! Já estou em casa me recuperando. Fiz uma artroscopia para reparar uma lesão no menisco. Quem é atleta sabe que uma lesão no joelho é um pesadelo em nossas carreiras. Porém essa é menos invasiva. Então, a recuperação é mais rápida — declarou o atleta em seu perfil nas redes sociais.

A previsão é de que Thiago volte a pisar nos gramados em até seis semanas, estando apto a disputar a Série C do Brasileiro. E como o contrato do atleta com o Caxias iria até o final do Gauchão, o vínculo de Thiago Coelho deve ser prorrogado até o fim de 2025.