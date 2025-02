Golaço, liderança e respeito: destaque contra o Grêmio, meia do Juventude analisa momento no Gauchão

Jean Carlos marcou o primeiro gol com a camisa do Juventude na temporada de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Jean Carlos saiu do banco de reservas para resolver o jogo diante do Grêmio. A vitória por 2 a 0 do alviverde teve o protagonismo do camisa 20, que participou da jogada do primeiro gol e fez o golaço que sacramentou a vitória na noite de quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. O gol de falta foi um presente para o torcedor, que saiu de casa para ver o jogo às 22h na fortaleza jaconera.

— Eu tenho alguns gols assim ao longo da minha carreira e a gente treina, claro, porque normalmente os goleiros não acreditam muito que vamos bater dali. Acho que ele colocou um ou dois na barreira, mas eu tenho essa confiança porque treino dali. É que dentro de campo parece mais próximo do que lá de fora. Depois eu vi o vídeo e ele estava um pouquinho distante. Enfim, fui feliz na batida, a bola pegou o caminho certo — comentou o meia alviverde.

Ao longo dos mais de 90 minutos, o Juventude foi superior ao Tricolor e dominou a partida. A vitória coroou a atuação coletiva do time, que entrou determinado a somar os três pontos.

— Estava ali no banco acompanhando o jogo, a gente teve algumas oportunidades no primeiro tempo, e voltamos para o segundo também em cima deles, marcando em cima, criamos mais oportunidades antes do primeiro gol. Legal é que depois do primeiro a gente não baixou, continuou em cima para matar o jogo. Acho que vale ressaltar esse espírito da equipe. Foi um jogo muito bom contra uma grande equipe, foi uma vitória grande para a gente — analisou.

PRIMEIRO LUGAR GERAL NA MIRA

Depois da vitória, o Juventude se tornou o segundo lugar na classificação geral do Gauchão. Na próxima rodada tem Gre-Nal e o Verdão pode assumir a melhor campanha. O time de Fábio Matias precisa derrotar o São José, domingo (9), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, e torcer por um empate no Gre-Nal ou vitória do Grêmio.

O Verdão entrará em campo sabendo se pode chegar à liderança geral, pois o clássico será no sábado, na Arena, às 21h. Apesar deste ponto, o meia acredita que o Juventude pode pensar alto.

— Sem soberba nenhuma, acho que desde o ano passado a gente vem fazendo um bom trabalho, não conquistamos o título ali por um detalhe. Claro que é muito cedo ainda, mas a gente tem que pensar, tem que fazer valer a força na nossa casa. Estamos jogando bem, fizemos um grande jogo e acho que podemos pensar sim. É você sonhar grande, e fazer acontecer — comentou Jean Carlos, que também falou sobre a reserva, pois Mandaca tem sido o titular: