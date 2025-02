FOTOS: Juventude lança camisa de aquecimento em homenagem aos 50 anos do Alfredo Jaconi

Uniforme faz alusão aos 50 anos do estádio, destacando as torcidas presentes nas arquibancadas.

O Juventude anunciou na tarde desta sexta-feira (14) uma nova camisa de aquecimento em homenagem aos 50 anos do Estádio Alfredo Jaconi, inaugurado em 23 de março de 1975 .

Inspirada em faixas e bandeiras das torcidas do clube, a camiseta carrega a frase "Alma Gaúcha" no peito. Nas costas, além da faixa de "Campeão do Brasil", centralizada, uma outra frase expõe mais um tema que a Papada costuma utilizar: "Desistir Jamais".