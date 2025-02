Fora de casa, Caxias supera desfalques, expulsão e derrota o Avenida pelo Gauchão 

Richard marcou o único gol da partida em Santa Cruz do Sul Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias conseguiu a desejada reação imediata no Gauchão 2025. Após a derrota no clássico Ca-Ju, o time do técnico Luizinho Vieira derrotou o Avenida, em Santa Cruz do Sul, por 1 a 0. Richard marcou o único gol da partida, logo aos três minutos do primeiro tempo.

Na metade da segunda etapa os visitantes perderam o lateral-esquerdo Kelvyn, expulso. Mesmo assim, segurou o placar. O resultado leva o Caxias aos nove pontos, na vice-liderança do Grupo B. A próxima partida grená será no sábado, às 16h30min, contra o São Luiz, no Estádio Centenário.

Mesmo com o desfalque de última hora do centroavante Gustavo Nescau, o Caxias começou a partida em Santa Cruz do Sul impondo seu ritmo. Logo aos três minutos, Gabriel Lima recebeu na meia direita e encontrou Richard nas costas da zaga. O atacante entrou em velocidade e desviou de Rodrigo Mamá. Em um primeiro momento, a arbitragem assinalou impedimento. Porém, com o auxílio do VAR, após três minutos de revisão, o lance foi validado: 1 a 0 Caxias.

O gol logo cedo fez o time grená se tranquilizar na partida. O Avenida tinha dificuldades para criar e os visitantes passaram a explorar os contra-ataques.

Para piorar a situação de baixas no elenco, o lateral Thiago Ennes, improvisado no setor ofensivo, saiu de campo aos 21 minutos e foi substituído por Paulinho. Mesmo assim, o Caxias continuou melhor e quase ampliou aos 25. Rodrigo Mamá errou na saída de bola e foi desarmado por Gabriel Lima. O atacante grená chegou a driblar o goleiro, mas finalizou em cima da marcação.

Na sequência, o jogo acabou paralisado por conta de algumas quedas de luz no Estádio dos Eucaliptos. Depois de nove minutos, a partida foi retomada.

E o Caxias voltou com a mesma intensidade de antes. Paulinho cruzou pelo lado direito e Gabriel Lima bateu de primeira para grande defesa de Rodrigo Mamá. Na sequência do lance, Paulinho bateu da entrada da área e acertou o travessão. A bola ainda quicou na linha antes de sair.

Na primeira etapa, o Avenida se resumiu a tentativas de fora da área, sem perigo para Victor Golas. Aos 49, em um erro de saída de bola do goleiro grená, Amaral finalizou da meia-lua para fora. Ainda nos acréscimos, Bustamante recebeu lançamento longo, dominou e bateu rente ao travessão.

SEGUNDO TEMPO

Com um ritmo mais cadenciado, o jogo perdeu em qualidade na volta dos vestiários. O Avenida perdeu Branquinho, que havia entrado no intervalo, com uma lesão no joelho, logo aos quatro minutos. Já o Caxias conseguia se posicionar bem na defesa, mas não tinha boas escolhas na hora de definir as jogadas.

Aos 15 minutos, Paulinho avançou pela esquerda e, ao entrar na área, finalizou sem direção. O jogo era tranquilo para o Caxias, mas em um lançamento longo para Bustamante, o lateral Kelvyn derrubou o jogador do Avenida. Com o auxílio do VAR, o jogador grená foi expulso por ser o último defensor antes do goleiro.

Para segurar o resultado, o Grená mandou a campo Marcelo Nunes e Tomas Bastos nas vagas de Richard e Nicholas. Mesmo com a inferioridade numérica, o Caxias conseguiu manter a posse de bola no campo de ataque e pouco foi ameaçado.

Aos 45 minutos, ainda teve a chance de ampliar. Gabriel Lima avançou em velocidade e chutou cruzado para grande defesa de Rodrigo Mamá. No rebote, Paulinho chutou na rede pelo lado de fora.

O Avenida até tentou pressionar, mas sem qualidade acabou saindo derrotado, mesmo com um jogador a mais em campo.





FICHA TÉCNICA

Avenida 0x1 Caxias

5ª rodada - Gauchão 2025

Estádio dos Eucaliptos

Avenida

Rodrigo Mamá; Laion, Miguel Paniagua, Micael e David Luiz (Lucas, 32/2º); Amaral, Gorgoroso e Joel Giménez (Talisson, 24/2º); Bustamante (Vitor Jr., 24/2º), Matheus Martins (Branquinho, int., depois Caíque, 4/2º) e Michel. Técnico: Gabriel Dutra

Caxias

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos, 24/2º); Thiago Ennes (Paulinho, 21/1º), Richard (Marcelo Nunes, 24/2º) e Gabriel Lima. Técnico: Luizinho Vieira