"Foi oferecido, mas não avançou", diz presidente do Brasil-Far sobre contratação de técnico português

André Anastácio, de 44 anos, foi oferecido ao time da Serra. Noticiasdoberco.pt / Divulgação

Na espera da disputa da Divisão de Acesso — Série A2 do Gauchão 2025 — que iniciará em maio, o Brasil-Far ainda não definiu o nome de seu novo treinador. Durante a semana, o técnico português André Anastácio, de 44 anos, foi oferecido ao clube, conforme divulgado pelo ge.globo. Mas, segundo o presidente do clube da Serra, Elenir Luiz Bonetto, o negócio não evoluiu.

— Foi oferecido, mas não avançou. Nem sabia o nome de quem era. O empresário ofereceu levantando a possibilidade de fazer uma parceria com um clube da Quarta Divisão de Portugal. Mas este assunto ainda nem foi passado ao nosso Comitê Gestor — revelou Bonetto.

De acordo com o presidente do Brasil-Far, nesta semana haverá uma reunião do Comitê Gestor do clube para começar a traçar os planos de disputa da Divisão de Acesso. Mas não há pressa quanto ao anúncio do novo técnico.

— Não partiu de nós o nome deste português. Talvez fosse uma jogada de marketing do empresário. Não conversamos com nenhum treinador. Estamos na estaca zero. Do dia 10 de abril em diante devemos começar os trabalhos de pré-temporada — admitiu Elenir.

Quem é André Anastácio?

O treinador de 44 anos é natural de Caldas da Rainha, Portugal. Trabalhou como auxiliar técnico em equipes como 1º de Dezembro e Torreense, de Portugal, e também do Al Arabi, do Catar.

No Al-Nasr, dos Emirados Árabes, André atuou como preparador físico das categorias de base e auxiliar-técnico do time principal. Em 2020, o português teve uma experiência no Brasil como assistente do Tigres-RJ.

De volta ao futebol português, Anastácio viveu as últimas três temporadas no Brito SC, time da Quarta Divisão. Na temporada 2024/2025 foram 18 jogos da equipe, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas entre o campeonato nacional e a Taça de Portugal.