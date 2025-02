Fábio Matias elege os fatores fundamentais para vitória do Juventude contra o Grêmio: "Consistência e organização"

Treinador comentou a grande atuação diante do rival de Série A Porthus Junior / Agencia RBS

A madrugada de quarta para quinta-feira foi de festa jaconera. No primeiro grande teste dentro de casa na temporada, o Juventude fez bonito e derrotou o Grêmio por 2 a 0, com gols de Batalla e Jean Carlos.

O resultado deixa a equipe na briga pela liderança geral da primeira fase, restando três rodadas. O técnico Fábio Matias valorizou a postura apresentada pelo time no Alfredo Jaconi.

— O mais importante que temos buscado como equipe é a consistência e a organização. Os atletas entenderem o que a gente pede, especialmente na questão tática. Quando você joga contra o Grêmio ou o Inter você tem que ter equilíbrio e consistência de jogo — citou o técnico.

Matias exaltou ainda a força do elenco. Nesse jogo, ele preservou Giovanny e promoveu o ingresso de Petterson na extrema esquerda. Além disso, o Ju teve a estreia do zagueiro Kawan, que veio do Botafogo.

— É uma evolução lenta, mas consistente. Pés no chão. Fica feliz, mas nem tanto. É uma situação do futebol. A nossa leitura, as tomadas de decisão de jogo hoje deram certo. Seguimos, com pés no chão, primeira fase ainda. Precisamos agora de um bom resultado contra o São José para ratificar uma boa condição de classificação — destacou o treinador.

Apesar do domínio do Ju em boa parte do confronto, os gols da partida acabaram saindo dos pés de dois atletas que iniciaram no banco. Uma prova da força do elenco.

— Os atletas estão tendo um posicionamento muito bom, independente se entrar no jogo ou não. O Jean iniciou contra o Inter. E hoje entrou no segundo tempo e entrou bem. Quanto mais qualificado o plantel, mais nível tem que mostrar. E tem que estar preparado para esses momentos. Quando você faz as trocas, busca alternativas, outras formatações — valorizou Matias.