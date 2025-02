Executivo do Juventude manda recado: "Que eles venham aqui e paguem a multa do jogador"

Júlio Rondinelli, executivo do Juventude, falou por 20 minutos com a imprensa nesta quinta-feira (20). Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu apenas um jogador ao longo da primeira fase do Gauchão 2025. O zagueiro Danilo Bozza foi vendido ao futebol japonês. O defensor está no Urawa Red Diamonds. O departamento de futebol alviverde não pretende se desfazer de mais atletas, salvo que algum clube chegue e pague a multa rescisória.

Este foi um recado dado pelo executivo de futebol do clube, Júlio Rondinelli. Na última semana, surgiu uma movimentação no mercado da bola de que o Santa Cruz-PE estaria interessado no centroavante Gilberto. Questionado, o executivo falou abertamente sobre o tema:

— O que surgiu lá em Recife, pouco importa. Não quero nenhum jogador do Santa Cruz nesse momento e respeito demais o Santa Cruz. E eles querem um jogador nosso. Que eles venham aqui e paguem a multa do jogador. É um direito. É um direito deles. E eu não imagino que o Gilberto, nesse momento, sairia da Série A, que ele ajudou o Juventude a permanecer. Ele faz parte, nesse momento, de uma das principais lideranças para arriscar em um outro cenário. Eu não imagino que ele faria isso — comentou Júlio Rondinelli.

Interesse em Alan

Outra situação comentada nos bastidores da bola é sobre um possível interesse da Chapecoense no lateral Alan Ruschel. O atleta é um dos sobreviventes do trágico acidente aéreo com o clube em 2016. O executivo também falou sobre o lateral-esquerdo:

— O Alan, um sujeito que quando eu cheguei aqui ele treinava atrás do gol. E naquele momento a gente resgatou o atleta, que tem um grande respeito meu com ele. Ele passou a ser um, vamos dizer assim, um dos gestores do vestiário. Não existe isso, mas é como uma liderança muito positiva. E é um atleta que, ele é ídolo aqui e ele é ídolo em Chapecó. Então o nome dele sempre vai ser lembrado lá. Sempre vai ser lembrado que ele poderia um dia voltar para Chapecoense — declarou Rondinelli, que completou: