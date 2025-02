Ex-goleiro do Juventude derruba árbitro após ser expulso em jogo da segunda divisão saudita; veja o vídeo

Carné defendeu o Marítimo, de Portugal, antes de se transferir para a Arábia Saudita CS Marítimo / Divulgação

O goleiro Marcelo Carné, destaque do Juventude nas temporadas 2019, 2020 e 2021, foi protagonista de um lance inusitado na segunda divisão da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira (26), o jogador do Al-Jabalain acabou expulso por reclamação e depois derrubou o árbitro da partida contra o Al-Adalh.

Carné precisou ser contido por integrantes da equipe. O Al-Jabalain afirmou que o jogador será punido pela atitude. Em nota, o clube classifica o ato do goleiro como "comportamento individual irresponsável", além de pedir desculpas ao árbitro.

A partida estava 1 a 1 até o último minuto dos acréscimos do segundo tempo quando um jogador do Al-Adalh acertou um chute no travessão. Marcelo não conseguiu defender, a bola quicou, e o atacante Nawaf Bo'amer marcou o gol de cabeça no rebote. Veja o vídeo abaixo:

O goleiro alegou que o atacante estaria impedido e foi punido com o cartão vermelho. Na sequência, Carné derrubou o juiz com um empurrão e precisou ser segurado por companheiros do Al-Jabalain. Com um a menos, o time de Marcelo Carné foi derrotado por 2 a 1.

Formado na base do Flamengo, Carné retomou sua carreira no Juventude, onde tornou-se ídolo da torcida. Depois disso, ainda defendeu o CSA antes de partir para o Exterior. O goleiro esteve em dois clubes de Portugal antes de ser vendido para o Al-Jabalain em setembro do ano passado.