"Eu prefiro um Ca-Ju": vice de futebol do Caxias revela desejo por clássico na semifinal

José Caetano Setti quer clássico para o Brasil ver. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias precisa confirmar a passagem para a fase semifinal do Gauchão 2025 neste sábado (15), diante do São José, no Estádio Centenário.

E de olho num provável rival grená na próxima fase, o vice de futebol José Caetano Setti, durante entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, não titubeou ao falar que sua preferência é ter o Juventude como adversário.

— Eu prefiro um Ca-Ju. Não é nem demérito, é mérito. Fica tudo para o futebol de Caxias, na minha opinião. Por isso que eu sempre defendi a dupla Ca-Ju. Quanto mais a dupla Ca-Ju crescer, mais forte vai ficar o futebol de Caxias do Sul — explicou Setti, que não temeu tecer elogios ao trabalho do rival:

— O Juventude está num patamar bom, nós temos que chegar lá e jogar com o Grêmio, com o Inter e com o Juventude, é a mesma dificuldade para mim hoje. Então, estão no mesmo patamar os três. Bom, já que é para fazer um clássico, então vamos fazer o clássico da cidade.

E para que o maior clássico do Interior do Estado ocorra na fase semifinal do Gauchão, o Juventude terá que ultrapassar o Inter na classificação geral. O Verdão tem um ponto de desvantagem e encara o desesperado Pelotas, fora de casa.

Ao Caxias, basta vencer o São José, no Centenário, sem depender de outros resultados, para avançar como melhor segundo colocado entre os três grupos.