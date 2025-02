"Estamos perto de classificar e sendo vaiados. Não existe isso", diz atacante do Caxias

Atacante Richard não gostou das vaias de parte da torcida do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória do Caxias diante do São Luiz, por 1 a 0, no Estádio Centenário, encaminhou a classificação do time grená para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho. No entanto, o desempenho da equipe, especialmente nos momentos com dois jogadores a mais, por conta das expulsões de Bruno Jesus e Anderson Recife, não gradou parte da torcida.

Após o apito final de Wagner Echevarria, um misto de aplausos pela vitória e muitas vaias de grande parte dos quase 2,5 mil torcedores que foram ao estádio. O atacante Richard não concorda com as manifestações.

— O que importa é ganhar o jogo. Tem dias que as coisas não vão acontecer e a gente vai ganhar o jogo. O que importa é o três pontos e estamos em busca do objetivo do clube traçou, que é chegar na semifinal. Tem dias que as coisas não vão acontecer e faz parte. Futebol é ganhar, não existe isso. Vai mudar o que jogar bem e ganhar? Uma vitória, três pontos, estamos com 12 pontos. Estamos perto de classificar e sendo vaiados. Não existe isso — disse Richard em entrevista à Rádio Gaúcho na saída de campo.

Com a vitória, o Caxias se consolida na segunda colocação do grupo B com 12 pontos, seis a mais do que o Pelotas, terceiro colocado. Na mesma linha de Richard, o capitão Lucas Cunha avaliou o resultado e os três pontos.

— O importante é a vitória. O que a gente não fez da maneira correta, nós vamos corrigir. A sequência de jogos tá muito difícil e perto um do outro. Vamos trabalhar. Demos um grande passo para a classificação. Isso é muito importante — comentou Lucas Cunha.

Por fim, o meia Tomas Bastos, que fez sua primeira partida como titular, comentou sobre os três pontos contra o São Luiz.

— A vitória é muito importante. Nós almejamos a classificação. Num jogo como esse, se criamos oportunidades, temos que matar. Ficou um jogo perigoso. Fizemos o dever de casa. Tínhamos que ter mais calma e rodar mais o jogo. Em alguns momentos, a gente quis forçar demais — finalizou.