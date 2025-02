"Estamos entendendo bem essa maneira de jogar fora de casa", afirma técnico do Caxias após classificação na Copa do Brasil

Técnico Luizinho Vieira falou sobre o jogo em entrevista coletiva. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias está na segunda fase da Copa do Brasil. Fora de casa, o Grená venceu o time do Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, na tarde desta quarta-feira. O time do técnico Luizinho Vieira contou com dois gols de Tomas Bastos para garantir R$ 1 milhão ao clube, como premiação pela classificação para a próxima etapa do torneio nacional.

Após o jogo, o treinador Luizinho Vieira falou sobre a vitória.

— Sempre é muito difícil o primeiro confronto. A gente fez um jogo consistente e da forma que é, principalmente sem bola, de tentar controlar o jogo. Conseguimos fazer, principalmente desse jogo sem bola, que é fundamental pra não correr riscos. Na parte defensiva, fizemos um bom jogo. Demoramos muito pra poder fazer o primeiro gol. No primeiro tempo até criamos boas oportunidades pra poder sair na frente e aí também mudaria a história do jogo um pouco mais cedo — comentou o treinador, que valorizou a campanha do time fora de casa:

— Mais importante também é chegar a essa vitória no nosso quinto jogo no ano fora. A gente só perdeu contra o Grêmio até agora, mostra a eficiência, com três vitórias e um empate. Estamos entendendo bem essa maneira de jogar fora de casa.

A equipe do Caxias aguarda o adversário da segunda fase, que pode ser Fluminense ou Águia Marabá-PA. Independente do adversário, o confronto será no Estádio Centenário. O treinador também valorizou a classificação pelo fator financeiro, que ajudará o clube na busca por reforços.