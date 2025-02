"Estamos a 100 minutos de poder alcançar o primeiro objetivo do ano", diz técnico do Caxias

Treinador grená citou que clube está próximo de atingir primeiro objetivo da temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias saiu de campo do Estádio Centenário sob muitas vaias do torcedor, mesmo após a vitória por 1 a 0 sobre o São Luiz, que encaminhou a classificação grená às semifinais do Gauchão 2025.

Com dois homens a mais na maior parte do jogo, o time de Luizinho Vieira, no entanto, não foi capaz de aumentar o placar e ainda apresentou problemas de organização em campo.

— A primeira missão era a gente vencer o jogo. Todo o trabalho direcionado para isso. Um momento turbulento em relação ao nosso início, as lesões. Hoje (sábado), graças a Deus, voltando algumas peças, um pouquinho fora de ritmo, que é normal, faz parte do processo. Todo jogo tem a sua história. A história do jogo hoje, a gente ficou com dois atletas a mais para poder trabalhar. E, obviamente, que o torcedor gera uma expectativa de poder golear. No futebol não é bem assim — admitiu o treinador.

Leia Mais Em jogo com arbitragem confusa, Caxias vence o São Luiz com dois a mais em campo

Luizinho admitiu a atuação abaixo das duas equipes no duelo válido pela sexta rodada.

— O jogo, tecnicamente, foi muito fraco. Acho que o Golas não fez nenhuma defesa ao longo de todo o jogo. Mas foi uma das coisas que a gente se preocupou muito, principalmente depois do Ca-Ju. De poder, dentro desse momento defensivo, da transição defensiva, a gente ter um controle melhor das ações defensivas. Faltou um pouquinho desse poderio, desse arsenal ofensivo? Faltou, sem dúvidas nenhuma. O jogo foi sofrível, foi lento — criticou o técnico, que ainda fez uma ressalva:

— A gente vai criando um casca, quando jogar mal, ganha o jogo. Eu sei que o torcedor vai cobrar, vai agora no carro, vai caminhando para casa, cria um resultado, um score maior. Eu também, até pela situação da tabela. Mas não aconteceu. É um momento importante da competição. Pela velocidade da competição, o mais importante é vencer.

O Grená volta a campo na quarta-feira (12) diante do Guarany em Bagé, e o técnico Luizinho Vieira fez questão de ressaltar que o primeiro objetivo do clube em 2025 está próximo de ser alcançado.