"Esse ano temos que terminar com o título", projeta lateral do Juventude sobre o Gauchão

Jogadores do Juventude comemoraram com a torcida a vitória sobre o Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude embalou no Campeonato Gaúcho 2025. O time vem de três vitórias seguidas sendo as últimas contra o maior rival, o Caxias, e o Grêmio. A equipe do técnico Fábio Matias encaminhou sua classificação às semifinais da competição com 12 pontos. Uma arrancada muito positiva, na avaliação do lateral Felipinho.

— Com certeza, acho que é muito importante esses dois jogos, assim. Jogos muito difíceis e a gente deu uma resposta, assim, de seis pontos. Então a gente buscou essa oportunidade. Estamos fazendo um trabalho muito bom — avaliou o lateral, que completou sobre a sequência de jogos:

— Eu acho que o tempo é muito curto. Então temos que trabalhar o mais rápido possível para a gente se adaptar nos jogos. Acho que foi muito importante esse trabalho com o professor Fábio. Todos aí, alguns já trabalham com ele, outros não, eu mesmo é a primeira vez. E estou me adaptando a esse estilo de jogo dele.

O elenco do Juventude tem como meta chegar à final do Gauchão e conquistar o título. Em 2024, a equipe quase levantou a taça. Após empatar no Estádio Alfredo Jaconi em 0 a 0, o time foi derrotado na Arena para o Grêmio por 3 a 1. Agora, o grupo quer escrever uma história diferente.