Equipe do Recreio da Juventude disputa primeira etapa do Circuito Brasileiro de Badminton

A equipe de badminton do Recreio da Juventude viajou nesta terça-feira (18) para a competição que dá a largada na temporada nacional da modalidade. O grupo vai disputar a primeira etapa do Circuito Brasileiro Interclubes (CBI), em Maringá (PR). O evento, que se estende até domingo, reunirá mais de 450 atletas das categorias sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-23 e principal.

Com 35 atletas inscritos, de todas as categorias, o Recreio vai com a sua maior delegação em um campeonato brasileiro.