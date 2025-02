Em seu décimo confronto contra o Grêmio, volante do Juventude destaca a vantagem de decidir no Alfredo Jaconi

Jadson está na sua quinta temporada com as cores do Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Jogador com mais tempo de Juventude, o volante Jadson conhece muito bem a rivalidade e os confrontos contra o Grêmio. Desde que chegou ao Estádio Alfredo Jaconi, em 2021, o atleta entrou em campo em nove jogos. A partida de ida da semifinal do Gauchão, no sábado (22), em Porto Alegre, marcará o décimo jogo do atleta do Juventude neste clássico gaúcho da Série A do Brasileiro.

Depois de ser vice-campeão estadual na temporada passada, o Ju busca escrever uma história diferente neste ano. Para chegar à final, terá de superar o Tricolor. Conforme o volante, agora é um novo campeonato:

— São jogos de caráter ainda mais decisivo do que estavam sendo para a gente. É óbvio que queríamos ter terminado em uma posição ainda melhor na tabela, mas as coisas agora meio que se igualam. A parte mental conta bastante, além do fato de a gente ter também um jogo da Copa do Brasil no meio do caminho — analisou o atleta.

Diferente de 2024, o Juventude trouxe o segundo jogo diante do Grêmio para o Estádio Alfredo Jaconi. A decisão perante o torcedor pode ser um trunfo para o time de Fábio Matias.

— Toda vantagem contra um adversário como o Grêmio é importante. O fato de a gente decidir em casa também é algo importante. Temos visto que nos últimos anos nós temos feito grandes campeonatos, grandes jogos dentro da nossa casa. É óbvio também que temos que levar em consideração que é uma semifinal em 180 minutos. Temos que saber jogar esse tipo de competição, esse tipo de decisão, sem tanta ansiedade, controlando mais as ações, pensando que tem um jogo de volta — destacou Jadson.

SEM ESPAÇO PARA ERROS

A temporada de 2024 foi a que teve o maior número de jogos entre Juventude e Grêmio desde o retorno alviverde à elite. Foram cinco partidas, com direito a uma goleada de 3 a 0, no Jaconi. Os ensinamentos que ficam dos confrontos são de que o time tem que prestar atenção em todos os detalhes.

— Nós fizemos sempre duelos equilibrados. Acho que agora chegou a hora da gente prestar um pouco mais de atenção nesses detalhes para que eles possam pesar o nosso favor. O Grêmio é um time que vem com um trabalho novo, recebeu alguns jogadores agora durante essa semana — disse Jadson, que completou sobre entrar 100% focado:

— Temos sempre procurar manter o nosso padrão de jogo, a nossa organização, a nossa essência que tem sido durante todo esse trabalho do Fábio. A gente tem sido um time organizado, um time que sabe o que faz dentro do campeonato. Contra Avenida e Pelotas, a gente ficou meio disperso, foi pouco intenso em determinada parte do jogo. E a gente acabou dando chances. No futebol, onde todo mundo se estuda, eles aproveitaram.

DUPLAS

Neste período dentro do Estádio Alfredo Jaconi, Jadson teve várias duplas na marcação alviverde. Porém, duas se destacaram. A primeira foi quando atuou ao lado de Dawan, em 2021, no seu primeiro ano de clube. Depois, na temporada passada, com Caíque, jogador que foi destaque do Estadual passado.

Jadson também já atuou com outros atletas com características diferente, como Jean Irmer em 2022 e Ronaldo em 2024. Agora, o volante se encaixou com o colombiano Giraldo. Apesar de vários nomes, o experiente volante sempre manteve uma regularidade positiva de atuações.

RAIO X DE JADSON

Ano de 2021

Grêmio 3x2 Juventude

Campeonato Brasileiro

Dupla: Jadson e Dawan

Ano de 2022

Grêmio 1x1 Juventude

Campeonato Gaúcho

Dupla: Kelvi e Jadson

Ano de 2023

Juventude 2x3 Grêmio

Campeonato Gaúcho

Dupla: Jean Irmer e Jadson

Ano de 2024

Grêmio 1x0 Juventude

Campeonato Gaúcho

Dupla: Jadson e Caíque

Juventude 0x0 Grêmio

Campeonato Gaúcho

Dupla: Jadson e Caíque

Grêmio 3x1 Juventude

Campeonato Gaúcho

Dupla: Jadson e Caíque

Juventude 3x0 Juventude

Campeonato Brasileiro

Dupla: Jadson e Caíque

Grêmio 2x2 Juventude

Campeonato Brasileiro

Dupla: Jadson e Ronaldo

Ano de 2025