Em jogo com arbitragem confusa, Caxias vence o São Luiz com dois a mais em campo

Pedro Cuiabá marcou o gol da vitória grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu o São Luiz por 1 a 0 na tarde deste sábado (8), pela sexta rodada do Gauchão 2025. Pedro Cuiabá marcou para o Grená, no primeiro tempo. A equipe de Ijuí ainda teve dois jogadores expulsos.

Mas quem roubou a cena foi o árbitro Wagner Echevarria, que demorou muito para tomar as decisões, fazendo a bola pouco rolar, especialmente no segundo tempo.

Com a vitória, o Caxias chegou aos 12 pontos, na vice-liderança do Grupo B e na zona de classificação às semifinais.

Gol de presente

O Caxias iniciou o jogo com quatro mudanças em relação ao time que venceu o Avenida na rodada passada: Ronei, Marcelo Nunes, Vini Guedes e Tomas Bastos foram as novidades da equipe.

Mas nos primeiros 15 minutos de partida, o Grená abusou dos erros de passe e viu o São Luiz ter mais posse de bola, mesmo sem criar grandes chances de gol.

Aos 18 Richard deixou Gabriel Lima na cara do gol, mas Diego fez a defesa. Mesmo assim, o lance havia sido invalidado por impedimento, na primeira boa tentativa de ataque do Grená no jogo.

Vendo a dificuldade do time em campo, a torcida começou a chiar aos 30. Foi quando Marcelo parece ter ouvido a indignação das arquibancadas, fez boa jogada na esquerda, deixando Muriel no chão e cruzou na área. Mas Gabriel Lima não conseguiu cabecear.

O gol grená veio aos 34, num presente da zaga do time de Ijuí. Tomas Bastos bateu falta na barreira, a bola pegou elevação e Diego saiu para socar; mas bateu nas costas de Goiano e com isso, a bola se ofereceu aos pés de Pedro Cuiabá, que com o gol aberto, apenas teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes: 1 a 0 Caxias.

O gol trouxe leveza ao Caxias que criou mais uma chance antes do intervalo com Ronei fazendo a jogada pela linha de fundo e cruzando na medida para Gabriel cabecear à direita do gol.

O São Luiz só ameaçou aos 46 minutos. Da Silva cruzou na área e Márcio Duarte cabeceou no canto para firme defesa de Victor Golas.

Nos acréscimos, após revisão do VAR, o São Luiz ficou com um homem a menos. Bruno Jesus atingiu a perna de Nicholas, num lance próximo a lateral do gramado e, depois de apresentar o cartão amarelo, Wagner Echevarria expulsou o defensor.

Segundo tempo

Com menos de um minuto, o Caxias chegou ao segundo gol. Nicholas rolou para Richard marcar. Mas depois de uma longa demora de seis minutos na revisão do VAR, a arbitragem anulou o lance, pois viu que Nicholas havia tocado na bola com o braço na disputa no meio-campo.

A incompetência do árbitro entrou em cena por mais cinco minutos. Tempo que levou para Echevarria perceber que Anderson Recife atingiu com o cotovelo o rosto do atacante Gabriel Lima. O cartão amarelo foi retirado após nova revisão do VAR e o meio-campista foi expulso de campo. São Luiz com dois a menos.

Aos 19, Marcelo cruzou na área e Tomas Bastos perdeu o gol. Na sequência, Gabriel Lima invadiu a área, mas demorou pra finalizar.

Aos 21, Calyson foi chamado para fazer sua estreia no Caxias na vaga de Cuiabá. A essa altura, Luizinho Vieira decidiu colocar o time à frente em busca do segundo gol.

E o Grená passou a empilhar oportunidades. Nicholas arriscou de longe para defesa de Diego, aos 25. Em seguida, Calyson chegou atrasado na área, depois do passe de Tomas Bastos, e perdeu mais uma chance.

Com o time bastante modificado com as entradas dos volantes Lorran, Mantuan, Paulinho e Zanelatto, o Caxias pouco criou e, mesmo vencendo, recebeu muitas vaias das arquibancadas.

E ainda deu tempo para o jovem Zanelatto ser expulso, após dar um carrinho imprudente no meio-campo.

Final no Centenário, Grená 1 a 0.

Ficha técnica

Caxias 1x0 São Luiz

6ª rodada do Gauchão 2025

Estádio Centenário

CAXIAS

Victor Golas; Ronei (Zanelatto, 38/2º) Lucas Cunha, Alisson e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá (Calyson, 21/2º), Vini Guedes (Mantuan, 32/2º) Nicholas e Tomas Bastos (Paulinho, 32/2º); Gabriel Lima (Lorran,38/2º) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

SÃO LUIZ

Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê, Anderson Recife, Gabriel Pereira (Diego Gabriel, 18/2º); Matheusinho (Garré, int.), Adaílson (Maikon Aquino, 22/2º) e Da Silva (Marlon, 37/2º). Técnico: Alessandro Telles

Gols: Pedro Cuiabá (C), aos 34 minutos, no primeiro tempo.

Cartões amarelos: Gabriel Lima, Mantuan (C).

Cartão vermelho: Bruno Jesus (S), aos 50 minutos, no primeiro tempo. Anderson Recife (S), aos 15, do segundo. Zanelatto (C), aos 48, no segundo